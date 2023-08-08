北巿重陽敬老金發錢了！長輩想領現金卻卡關 議員批如障礙賽

台北市今天起開放長者持敬老卡靠卡領取重陽敬老金，不過有長輩抱怨，今年想領現金的敬老金必須先上網登記，根本是障礙賽；也有長輩想用匯款方式，必需再次親自重新開戶。議員質疑，台北市今年發重陽金配套混亂，如長輩想領1500元現金要先學上網，根本是「發錢還要賣關子」，呼籲市府要有同理心、要更便民一點。

另外，文山區里長陳峙穎也質疑，因這次發放有多元方式領取，社會局又沒有提供更多靠卡領重陽金的優惠誘因，許多長輩可能還是會選擇領現金，或直接匯款，但因領現金或匯款要等到10月、11月，許多長輩會來問「什麼時候錢下來？」壓力又會踢到基層里長身上。

陳怡君今天表示，台北市今年恢復發放重陽敬老金1500元，但配套措施全亂，不僅發放領取方式改變、害長輩卡關，更離譜的是，社會局領取敬老金的文宣圖卡，針對最後一階段的現金發放，竟然還沒有確定的地點，讓長輩霧煞煞，批社會局發錢還要賣關子，一點同理心都沒有，要求本月即刻改善補正。

陳怡君說，104年度時，當時的市長柯文哲第一次發放敬老金時，為了長輩領取敬老金，要求長者開立郵局或台北富邦指定帳戶，結果才申請完帳戶，柯文哲上台第二年就翻臉取消敬老金，導致有些長輩因久未使用帳戶，因擔心遇詐騙集團所以取消帳戶。時至今日蔣萬安上任後第一次發敬老金，長輩才發現申請作業時，再次受限二家金融機構限制，造成長輩必需再次親自重新開戶。

議員更質疑，這次匯款作業更讓長輩生氣，因就算有郵局跟富邦銀行帳戶，還要上社會局網站登記才能等待入帳，有長輩無奈表示，因手續複雜，乾脆放棄領1500元現金，改到超商靠卡，但此舉根本是被限制性消費，很多長輩認為還是領到現金最開心，更感嘆領敬老金竟成為障礙賽。

議員批評，蔣萬安去年選前就承諾要發1500元，結果社會局到現在還沒有完整規畫，顯示市府團隊心不在焉，螺絲不只鬆了，而且是根本沒拴進去，要求市府應於本月全部補正，不要讓美意變成怒意，給老人家一個真正開開心心的重陽節。