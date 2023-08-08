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北市：南門市場新大樓細節調整 試營運估延10/7

中央社／ 台北8日電

北市南門市場新大樓原定8月10日試營運，北市市場處今天表示，因施工廠商工程完成度及攤商需求等細節須調整，預估延至10月7日試營運、11月中旬正式開幕，攤位數不變。

台北市羅斯福路1段與南海路附近的南門市場舊大樓因不符合現行耐震設計規定及混凝土氯離子含量偏高，台北市政府規劃改建，攤商遷至杭州南路2段附近中繼市場營業至今。

南門市場新大樓已陸續改建完成，台北市議會財政建設委員會5月間赴現地考察，當時北市府提供報告顯示，新大樓5月底取得使用執照、8月10日試營運、9月23日開幕。

不過，南門市場攤商自治會長王銓國今天表示，新大樓有些細項工程需調整、修改，加上考量缺工人及材料等狀況，中繼市場將營業至9月29日中秋節，攤商後續才會搬遷至市場新大樓。

他說，南門市場新大樓攤位數不變，共254攤，熟食點心老店都會回到市場，新大樓外觀、工程等都不錯，但攤位設計部分，因不可能依每名攤商意見訂製修整，已通知可自行調整。

他表示，至於新大樓的捷運連通道，經與北市府溝通，初步規劃可能在2025年初開通，期待啟用後，消費者可搭捷運直接進入市場買菜、辦公等，提升方便性。

北市市場處副處長高群荐指出，南門市場新大樓原定8月10日試營運、9月間正式營業，但因考量施工廠商對市場內部完成度與攤商提出需求，所以須調整相關細節，如排水孔等，經協調，新大樓的南門市場估10月初試營運、11月上旬正式營業，攤位樓層等不變。

他說，議會委員會上次視察後，已陸續調整修正相關工程細項，至於南門市場新大樓接捷運連通道部分估2025年過年前開放。

舊南門市場是台北歷史悠久的公有傳統市場，自1981年遷入，攤商集中在2樓至地下1樓，1樓販售南北雜貨、糕點及熟食，包含年菜、粽子、糕點等，是台北市民近40年美味記憶，南門市場每到逢年過節總擠滿人潮，2樓為美食百貨區、B1為生鮮區。

南門市場舊大樓不符合現行耐震設計規定等原因，市府規劃改建並配合捷運萬大線工程，攤商自2019年10月搬至中繼市場，原大樓改建工程在同年12月初動工。

北市 捷運

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