台北天母無預警停電疑變電箱爆炸 台電搶修曝聲響來源

台北天母地區今上午傳出停電消息，民眾聽到疑似變電箱爆炸的聲音。台電回應，開關故障導致士林、北投一帶2591戶停電，並於1小時內全數復電，也說明配電熔絲開關故障引起相間短路致而有聲響，非變電箱爆炸。

有民眾在臉書「靠北天母幫」發文，貼出中山北路六段的現場圖，指出「聽住戶說是電箱爆炸 停電...」。台電回應，上午9點30分由於開關故障，造成士林區中山北路六段、克強路、忠誠路二段，以及北投區明德路等一帶2591戶停電，台電已立即轉供並派員搶修，2分鐘內復電逾5成，其他1176戶也於10點24分全數復電。

至於民眾疑似聽到聲響，台電說明是因配電熔絲開關故障引起相間短路致有聲響，非變電箱爆炸。對於造成用戶無預警停電，深感歉意，將持續加強配電設備維護點檢，以消弭事故發生。