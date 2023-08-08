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北市普發1500元重陽敬老金 9/7前開放超商靠卡領

中央社／ 台北8日電

台北市約55萬名長者今年可領重陽敬老禮金，領取方式依3類對象分為5種，一般長者建議即日起至9月7日前持敬老卡至超商靠卡領取1500元，99歲以上人瑞則會由專人親送到府。

前台北市長柯文哲自民國105年起取消普發重陽敬老金，卸任前在市議會要求下從今年起恢復發放，但明訂財源以及金額上限新台幣1500元，台北市長蔣萬安上任後則修改為固定金額。

睽違7年普發敬老金，北市社會局依據65歲至98歲（55歲至88歲原住民）、中低收等長者、99歲以上人瑞（89歲以上原住民）3類對象規劃5種領取方式，其中中低收等長者已在昨天直接匯入帳戶；高齡長者則會從9月起收到1萬元禮金，由區公所人員親送到府。

一般長者部分，建議9月7日前持敬老卡至各捷運站悠遊卡加值機、4大超商、美廉社及101購物中心B1服務台等地點靠卡，截至今天上午8時已有逾4000人完成領取。

一般長者也可選擇匯款至本人郵局或台北富邦銀行帳戶，只要在8月31日前至社會局網站或區公所填寫「台北市政府重陽敬老禮金匯款同意書」完成申請，10月3日即可收到匯款。

若想領取現金，可於10月12日至11月13日前往設籍區公所公布的定點及時間領取，來不及的話請於11月14日至12月31日線上申請補發至本人戶頭。

人瑞 原住民

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