吃飯配汗泰山市場遭批悶熱 新北市府：汰換冷氣影響生計

近日氣溫高達37度，新北市泰山公有市場的因空調老舊而導致夏季室內悶熱，新北市議員李宇翔接獲陳情，民眾明明於室內用餐，卻宛如吃戶外流水席、吃飯配汗，攤商做生意更是捱著熱氣，揮汗工作。抱怨室內空調不佳，新北市市場處則表示，目前已協助加裝80台循環風扇與更換1樓空調高效冷媒，若全面汰換空調系統需約3000萬元，攤商需配合停業3個月才能完成，影響攤商生計甚鉅。

李宇翔表示，泰山市場不僅讓民眾揮汗如雨，新鮮的肉品或食材若長期在高溫的環境下，恐會變質、腐敗，嚴重更會影響消費者的健康，市場處針對這問題做加涼設備但無法有效改善悶熱。為徹底解決問題先到市場與自治會會長逐攤確認，親自進到各攤內工作區，才發現許多不合理的設計。後續將邀集有關單位到場討論解決。

期待真正改善問題，讓五星級的市場再現，還給民眾與攤商一個舒適的室內公有市場！

新北市市場處則表示，泰山公有市場目前已協助加裝80台循環風扇與更換1樓空調高效冷媒，自治會會長與市場攤商皆表示已獲有效改善，處長李長奎說，若全面汰換空調系統需約3000萬元，攤商需配合工期停業3個月以上影響攤商生計甚鉅，自治會因此未予接受。