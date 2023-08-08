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吃飯配汗泰山市場遭批悶熱 新北市府：汰換冷氣影響生計
近日氣溫高達37度，新北市泰山公有市場的因空調老舊而導致夏季室內悶熱，新北市議員李宇翔接獲陳情，民眾明明於室內用餐，卻宛如吃戶外流水席、吃飯配汗，攤商做生意更是捱著熱氣，揮汗工作。抱怨室內空調不佳，新北市市場處則表示，目前已協助加裝80台循環風扇與更換1樓空調高效冷媒，若全面汰換空調系統需約3000萬元，攤商需配合停業3個月才能完成，影響攤商生計甚鉅。
李宇翔表示，泰山市場不僅讓民眾揮汗如雨，新鮮的肉品或食材若長期在高溫的環境下，恐會變質、腐敗，嚴重更會影響消費者的健康，市場處針對這問題做加涼設備但無法有效改善悶熱。為徹底解決問題先到市場與自治會會長逐攤確認，親自進到各攤內工作區，才發現許多不合理的設計。後續將邀集有關單位到場討論解決。
期待真正改善問題，讓五星級的市場再現，還給民眾與攤商一個舒適的室內公有市場！
新北市市場處則表示，泰山公有市場目前已協助加裝80台循環風扇與更換1樓空調高效冷媒，自治會會長與市場攤商皆表示已獲有效改善，處長李長奎說，若全面汰換空調系統需約3000萬元，攤商需配合工期停業3個月以上影響攤商生計甚鉅，自治會因此未予接受。
市場先行於6月23日完成80台循環風扇設置，預計於112年8月底前，針對室內溫度較高區域提高循環風扇密度；另亦將1樓空調主機更換高效冷媒，後續亦將進行2樓高效冷媒更換事宜，逐步提升空調效能。泰山公有市場自治會長張慶芳表示，現階段加裝之循環風扇與高效冷媒已獲得有效改善。
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