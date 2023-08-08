北市1500敬老金今發放 應曉薇批：柯文哲當初像中邪

8月8日是台灣的父親節，也是台北市65歲以上、原住民55歲以上銀髮族長輩的大日子，北市府今起至9月7日發放1500元重陽敬老金。北市議員應曉薇今表示，前市長柯文哲上任第一年就像中邪一樣，非取消重陽禮金不可。

應曉薇說，2015年柯文哲上任的第一年，就研議取消重陽敬老金，當年擔心台北市老人拿不到敬老金，自己就呼籲柯最好打消念頭，因此提案將敬老禮金「公益捐」，「但當年柯文哲就像中邪一樣，非取消重陽禮金不可」。

應曉薇表示，柯文哲宣布取消重陽敬老金後，就提案制定「臺北市重陽敬老禮金致送自治條例」，過程中與官員、部分議員間的「爭鋒相對」點滴在心頭，至今仍尊重不同意見議員，更感謝當年黨團及跨黨派議員的支持。

應曉薇認為，柯文哲雖然取消重陽禮金，其實柯事後有點後悔，只是「死鴨子嘴硬皮」，最後在釋憲無效後，終於妥協。

應曉薇說，議員問政天天罵柯文哲不發重陽禮金，但柯相當固執，完全沒用。今日得以恢復重陽禮金，是靠制定自治條例讓柯沒輒。有了健全的自治條例，未來任何人當市長都必須依法發放重陽禮金。

台北市政府今起發放1500元重陽敬老金，民眾可持敬老卡至各捷運站悠遊卡加值機、4大超商等靠卡領取，後續也有現金匯款、區公所指定地點及時間領取方式致送，人瑞則是由各區公所里幹事到府致送；全市預計有55萬名長者受益。99歲（原住民為89歲）以上，即13年12月31日（含原住民23年12月31日）前出生的長者致送1萬元及禮品1份。