曝大寶父親節卡片 蔣萬安鼻酸了：100分力參與成長
今天父親節，台北市長蔣萬安日前因二寶、三寶愈來愈重，導致閃到腰，今天父親節，蔣萬安在臉書貼上他今年父親節最好的禮物，就是大寶親手寫的父親節卡片，蔣萬安說，「昨晚，我收到了來自大兒子的父親節卡片 ，忍不住一陣鼻酸。」
首度成為三寶爸的第一個父親節，蔣萬安今天在臉書說，今年父親節對他來說很不一樣，「我成為了台北市市長，同時也是三個孩子的父親，而兩種不同的身分被賦予的責任都十分吃重」。蔣有感而發地說，每天繁忙的市政行程，讓家庭時光格外珍貴，貼心的大寶總是體諒爸爸的忙碌，懂事地協助媽媽舫亘照顧兩個弟弟，餵奶、陪玩甚至是換尿布，「爸爸都看在眼裡，非常謝謝你。」
蔣萬安今天也提到，「我知道，我不是100分的爸爸，但我會用100分的力量，緊緊把握與你們相處的每個片刻，盡可能地參與你們三兄弟的成長過程。」
蔣說，親愛的大寶，希望你能繼續保有這樣的善解人意，健康快樂地成長，「謝謝你成為我的孩子，並且教會我成為一名父親」，「在爸爸的心目中，你是全世界最棒的哥哥，相信媽媽跟弟弟們也這麼認為，我們永遠愛你。」蔣也在文末祝全天下的爸爸父親節快樂。
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