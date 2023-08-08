未登記工廠遷合法區 新北補助租金2年

新北市轄內約有5400家為未登記工廠，有3978家申請納管，今年3月底前共3225家提送改善計畫。部分業者考量合法區域租金較高，或打算結束營業，有1422家、占26%業者未提出申請。經發局說，將持續提供資金、廠房土地等媒合，若工廠遷移至合法區域將祭出為期為2年、最高48萬元租金補助。

經濟部從2010年起陸續提供3次違章工廠合法化機會，以去年3月19日為限，要求未登記工廠申請納管。新北市約5400家未登記工廠，有3978家申請納管，經審查符合申請條件有3287家，有3225家提送改善計畫，尚有1422家未申請納管。

市議員黃淑君說，新北2020年曾提供未登記工廠轉為特定工廠登記，朝向不再設立工廠，容許值逐步變嚴，包括用電量、用地範圍等，特登可說是末日條款，且業者也需要繳納管金、添購符合規定的設備等，部分業者考量不敷成本不申請特登，這些業者恐面臨開罰。

另，蘆南、蘆北與浮洲地區因都市計畫發展，除產專區外，皆劃為不宜設立工廠登記範圍，工廠都要被拆除，這些區域的未登記工廠都在等區段徵收，也不會積極申請納管。

立穩實業申請納管獲通過，第三代李姓負責人說，過去不了解納管申請流程、擔心納管後需繳交補償金，2年前提申請，在經發局用心輔導下通過，終於就地合法。李姓負責人說，申請納管是考量修船業勞動力大，希望能引進合法移工。