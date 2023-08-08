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北捷上班塞爆 松山新店列車異常 600人換車
台北捷運松山新店線昨天上午7時54分左右，中正紀念堂站往松山方向一列列車發生異常，因列車行進間發生緊急停車，行控中心立即依照SOP，在小南門站安排車上600名旅客換乘下班列車，這起異常4分鐘後排除。北捷表示，將於收班後，查明異常原因。
不過也因為上班尖峰發生列車異常，許多通勤族擠爆捷運站，遲遲等不到列車進站，就有網友在PTT發文指出，車站內空調小、溫度高，身體不適只能先離開站內。
對此，北捷表示，這起事故處理期間，松山新店線已加強廣播、並透過台北捷運網站及「台北捷運Go」App宣導及派員引導，行控中心並調度列車及彈性調整班距因應。
北捷提到，由於目前僅該單一列車故障，已移至南京復興袋形軌，並不影響系統營運。至於該列車故障原因，將於送回機廠後詳查。
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