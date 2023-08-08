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四鐵共構腹地廣大 南港首推高齡失智友善車站

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
環球購物中心南港車站店在商場重要交叉路口，更新引導指標圖、增樓層標示。圖／南港健康服務中心提供
環球購物中心南港車站店在商場重要交叉路口，更新引導指標圖、增樓層標示。圖／南港健康服務中心提供

北市邁入超高齡社會，老年人口達21.46%，南港區健康服務中心攜手南港車站公私部門，首推四鐵共構「高齡失智友善車站」，由台鐵、捷運與客運等加強友善引導指標。衛生局表示，將視南港車站試辦狀況，推廣至台北車站等其他交通場域。

南港區健康服務中心主任駱貞妃表示，推估南港區約有1630名失智症者，領取手冊卻僅349人、21%，加上失智症非正常老化且多數潛藏社區中，使得照顧者常感到無助。南港站因四鐵共構、商家上千間腹地廣大，各類指標資訊多、人來人往等原因，易使長者或失智症者有負擔和心理的恐懼。

駱貞妃說，為推動高齡失智友善車站，事前已邀高齡、失智症長者與專家學者模擬體驗，讓參與企業分階段優化指標、廁所等硬體設施，包含台鐵南港站的避難疏散圖加大民眾所在位置標示，並在廁所新增扶手；國光客運南港轉運站西站新增無障礙廁所引導指示；環球購物中心南港車站店在商場重要交叉路口，更新引導指標圖、新增樓層標示與離重要地標距離等。

北捷藍橘線運務中心主任林俊旭指出，捷運南港站也加入高齡資源整合服務團隊，今年初就有一位同仁以失智友善四部曲「看、問、留、撥」，成功協助家屬找到失智症長者。

衛生局簡任技正林夢蕙提到，北市推動失智友善組織已久，包含商圈、老街、藥局等組織都有加入，希望更多不同類別場域支持。由於台北車站環境較複雜，今年優先選擇同樣四鐵共構的南港車站為試辦點，下半年將視成效，作為其他交通場站參考。

失智症 衛生局

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