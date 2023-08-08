北藝2億多賠償 議員踢爆依約免賠

台北表演藝術中心2.36億賠償費爭議，也被踢爆有大秘寶，議員簡舒培、陳賢蔚昨天秀契約、調解紀錄，質疑北藝在第4次契約變更已載明「總包價法」，若施工費在64億元內，就不得追加監造服務費，甚至過去7次調解，市府都不同意付款，最後卻在前市長柯文哲卸任前12天拍板核准，質疑為躲議會監督，並要蔣市府收爛攤。對此，蔣萬安回應，全案已送監察院調查，市府後續會編列明年度預算，市府就是照程序走。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，因北藝工程延宕，導致監造廠商花兩倍時間，建築師團隊依採購法85-1條向市府採購申訴委員會申請履約調解，當初廠商提出4億8千多萬賠償，當時市府有請教律師意見，評估訴訟往來勞民傷財，希望透過調解，降低市府損失。

議員簡舒培、陳賢蔚昨天開記者會表示，北藝設計監造服務於2009年發包，由大都會及大元聯合建築師事務所得標，2016年營造廠商「理成營造工程」倒閉後，柯市府曾與監造商簽訂第4次設計監造契約變更，包括契約價金採「總包價法」，監造服務費增加1.2億、總額6.9億；北藝施工費用結算後於52.5億元至64億元內，監造服務費不再追加減。

簡舒培說，根據文化局資料，北藝工程結算金額預估為60億，完全在契約範圍內，依照契約，監造服務費不再追加減，但為何柯文哲還要額外付這2.36億賠償金？

「文化局調解7次都認為不該賠償，柯文哲為什麼選擇無視？」陳賢蔚也秀出調解紀錄，質疑文化局都主張根據第4次契約變更所載內容，認為廠商的請求與契約不符，但柯文哲竟直接同意調解、拍板賠償。

議員批評，柯文哲趕在卸任前12天拍板賠償，不給現任市長蔣萬安決定空間，導致蔣一上任就得先付262萬，餘款在今年底更要被強制執行，讓台北市民只能付錢，幫柯文哲收拾爛攤子。

蔣萬安說明，北藝2.36億賠償費爭議，議會上會期已將追加預算刪減為1千元，市府尊重議會決議，全案也已送監察院調查，後續市府會編列113年度預算，這部分市府就是照程序走。

文化局長蔡詩萍表示，儘管議會還沒通過預算，廠商還是可以透過強制執行拿到這2億多賠償，上會期議會不為難市府、文化局，但也要對柯市府沒尊重議會表達不滿，才將追加預算減為1千元。