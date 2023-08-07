上網票選新北社福參與式預算 最大獎iPhone14等你拿

新北社會局與樹林區公所一起推動社會福利參與式預算，經過住民社福大會、培力工作坊，最終有24個團體提出社福方案，凡設籍、居住、就學、就業於新北市年滿15歲的民眾，可上新北Vote平台投票。為鼓勵民眾參與，社會局也祭出iPhone14 Pro Max、Air Pods Max、Apple Watch SE等好禮。

新北推動社會福利參與式預算，今年由樹林區度接棒，由台北大學公行系教授李仲彬指導，經過住民社福大會、培力工作坊等階段努力，最終有24個團體提出社福方案。

社會局副局長吳淑芳表示，參與式預算是由人民當家作主，自己決定預算分配以及想要的政策方案。現任區長洪崇璉在五股區長任內就推動過，看了入圍的24個社福方案，從少到老都有，甚至原住民、新住民也都含括在內，希望透過公民投票，票選出民眾最需要的社會福利。