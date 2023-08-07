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板橋介壽段公辦都更10年風雨 重啟由皇翔出線

中央社／ 新北7日電

新北市板橋區介壽段146地號等6筆公私有土地公辦都市更新案，歷經10年司法審判及履約爭議後，3月重啟公告招商，日前評選由皇翔建設獲選為最優申請人，近期簽約。

板橋區介壽段146地號都更案基地面積1275平方公尺，位屬商業區，鄰捷運府中站及板橋車站，區位良好且生活機能完善，經市府評估後，決定結合民間業者之力，以公辦都市更新方式活化公地。

新北市府財政局於民國102年辦理板橋介壽段146地號公辦都更招商，當時有樂揚建設、皇翔建設投標，市府當年8月甄選出樂揚建設為最優申請人，但因涉及前新北市副市長許志堅收賄的都更弊案，引發社會關注，全案也暫緩並接受調查。

財政局向中央社說明，直到許案司法定讞，市府於110年要求樂揚建設履約未果，於是雙方進行訴訟程序。經司法審判財局勝訴，因此，財局111年與樂揚建設解約並沒收履約保證金。112年重啟這起公辦都更案。

財局表示，112年3月公告招商，6月截止收件，並於8月1日召開評選會，公開評選「新北市板橋區介壽段146地號等6筆公私有土地都市更新案」實施者，由皇翔建設公司獲選最優申請人資格。

財政局表示，此案初步規劃興建地上19樓、地下4樓住商大樓，市府可分回一定比例辦公空間，詳細內容仍待後續議約及簽約後確定，同時因基地周邊仍有少數私有地待整合，因此，財局也同意給予皇翔建設120天的整合期，以確定最後都更範圍。

財政局強調，皇翔建設提出風貌共榮、商效共創、辦公共享及住宅共生的幸福中城開發構想，打造具有環境友善理念的永續城市，期待藉由更新重建，延續周邊新板特區商業機能，提供市民更多元、更舒適的居住環境，形塑板橋市區的新樣貌。

都更 司法

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