北市南港車站指標系統優化 打造失智友善環境

台北市65歲以上人口占比高，為讓長者安心外出，南港區健康服務中心攜手南港車站公、私部門優化指標系統，並提供員工失智症相關教育訓練，打造高齡失智友善環境。

台北市衛生局南港區健康服務中心今天發布新聞稿表示，台北市65歲以上人口占比達21%，根據估算，南港區約有1630名失智症者，但領有失智症身心障礙手冊僅349人，可見患者多數仍潛藏於社區中，也讓照顧者常感到無助。

南港區健康服務中心主任駱貞妃指出，為了提升大眾對失智症的正確識能及友善態度，今年特別選定4鐵共構的南港車站為示範點，攜手台鐵、捷運、國光客運及環球購物中心，找來長者及學者回饋意見，將原本彷彿迷宮的場域打造為高齡失智友善車站。

硬體方面，她說，捷運南港站除了加大出口資訊圖主地標，也在廁所增設扶手等設施，台鐵南港站則在避難疏散圖加大所在位置標示，還有國光客運南港轉運站西站新增無障礙廁所引導指示，以及環球購物中心南港車站店強化指標圖樓層標示、距離等，方便長者閱讀及辨識方向。

除了優化指標系統，駱貞妃表示，各單位安排第一線服務人員接受失智症相關教育訓練，學習運用「看、問、留、撥」技巧，關懷並協助失智症長者。

衛生局表示，完成南港車站改造後，將視成效擇定其他下一個待改善的交通場域，鼓勵高齡及失智長者搭乘大眾運輸系統，走入社區、增加社會互動。