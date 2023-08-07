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汐止江北里資收站成全里運動 志工媽媽搬重不喊累

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止的江北里入黃金資收站已經八年，媽媽志工展現超能力，有些重的家電像是洗衣機、電視，一個人搬不動就兩個人搬，連80歲的志工阿嬤都不喊累。 圖／觀天下有線電視提供
汐止的江北里入黃金資收站已經八年，媽媽志工展現超能力，有些重的家電像是洗衣機、電視，一個人搬不動就兩個人搬，連80歲的志工阿嬤都不喊累。 圖／觀天下有線電視提供

汐止的江北里投入黃金資收站的行列，轉眼間已經八年，每個禮拜一風雨無阻，幾乎已經成了全里運動，其中最辛苦的就是志工們，而十幾二十位的志工當中，其中大部分都是志工媽媽，儘管每天要搬幾千公斤的回收物，不過，媽媽們展現超能力，有些重的家電像是洗衣機、電視，一個人搬不動就兩個人搬，連80歲的志工阿嬤都不喊累。

每個星期一上午，在江北市民活動中心固定開張的黃金資收站，不論大熱天或是雨天，都有好多民眾拿著回收物來，幾乎已經成了全里運動，而且回收的種類很多，最多的是紙類，再來就是瓶瓶罐罐，另外，像是家電類的洗衣機、電視也都有，而垃圾變黃金，拿回收物來兌換生活用品，只是可以換多少，都得先經過秤重，每個星期開張，一天這麼搬搬抬抬就是幾千公斤起跳，而今天14位志工當中，其中就有12位都是志工媽媽，體力不輸男志工，搬上搬上沒在分。

江北里長謝祚敏表示，自從黃金資收站開站以來，真的很感謝志工們的付出，他們真的很辛苦，值得一提的是，不但民眾拿回收物來搬一次，接著垃圾車來又要搬一次，一天下來搬的量就是乘於2，其中大部分又都是志工媽媽，儘管每天要搬幾千公斤的回收物，不過，他們都不喊累。

80歲的志工媽媽說，很開心能夠來做志工，為自己居住的環境做點事，雖然，做資收都要搬重物，但是不覺得累，有些重的家電像是洗衣機、電視，一個人搬不動就兩個人搬，不怕搬重，能搬就搬，做環保很開心。

這個星期一是艷陽天，頂著30幾度的高溫，一群志工媽媽全副武裝，戴著斗笠，前面有口罩，後面的布直接蓋到脖子，當然，袖套也是不能少，注意防曬很重要，江北里黃金資收站走過八年多的歲月，資收回饋金他們也存下來做公益，前年還捐了一台消防後勤車，愛心滿滿。

汐止

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