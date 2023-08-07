推動環保低碳行 汐止大同路橋下要增機車換電站

環保意識抬頭，騎電動機車的人越來越多，不過，在汐止忠孝東路底靠近大同路三段一帶，卻都沒有電池交換站，不少民眾抱怨很不方便，所以，新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，將在台鐵橋下停車場旁找適合地點設置電動機車電池交換站。

橋東里長陶威中說，去年就有跟市府交通局到里內看過，希望在橋東里設置電動機車電池交換站，但是遲遲都沒有結果，這次很感謝議員廖先翔又邀集相關單位來，尋找適合的地點，因為未來騎電動機車的人越來越多，因為能減少很多碳排氣，也不用加汽油，對整體環境也是好的，所以，希望在橋下能夠增設一個電動機車電池交換站，讓民眾騎電動機車就近換電池更方便。

新北市議員廖先翔表示，在地球暖化的過程中，交通運具佔人類排二氣化碳的比例是非常高的，所以，近幾年全球都在推動汽機車的電動化，汽車的充電椿市府正在增設中，而機車的部分，路邊也都常看的到電池交換站，橋東里陶里長就有建議因為忠孝東里居住人口也很多，也有這樣的需求，但是因為忠孝東路比較沒有適合的場域，能夠設置電池交換站，所以，就找了台鐵橋下的空間，經過相關單位評估討論，廠商跟市府交通局建議就設在大同路鐵路橋下的空間，回去後會請Gogoro公司儘快評估，儘快設置，提高電動機車族交換電池的便利性，也鼓勵民眾多多汰換過去燃油的機車，使用電動機車。