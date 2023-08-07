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淡水通勤幹道台二線路面不平危險 市議員要求全線刨鋪

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區台二線是進出淡水重要幹道，新北市議員鄭宇恩會勘總體檢，要求全線的刨鋪作業，確保行車品質。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區台二線是進出淡水重要幹道，新北市議員鄭宇恩會勘總體檢，要求全線的刨鋪作業，確保行車品質。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區台二線進出淡水重要幹道中正東路二段到民權路2公里的路段，許多的機車騎士反應路面有許多的坑洞，不僅是崎嶇不平整，還有突出的情況，更讓機車騎士行走在危險當中，因此新北市議員鄭宇恩會勘總體檢，要求全線的刨鋪作業，確保行車品質。

新北市議員鄭宇恩表示，這一段路先前也發生過許多次的路面不平整情形，但由於台二線是重要幹道，地底下有許多的管線，若要重新開挖鋪路可說是非常的不容易，因此這次會勘也邀集許多單位，並且確認管線位置，還有檢查有無地面下陷情況，所造成的路面不平整。

鄭宇恩指出，會要求公路總局確認地下單位的管線問題後，今年進行雙向四線道，也就是全線的刨鋪作業，將這2公里的路面進行大整理，而未來也提醒公路總局年底可能會有淡北道的先期工程的施工，也要來與新北市政府來配合，讓這一條淡水進出的重要通道可以有更好的行車品質。

淡水 議員

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