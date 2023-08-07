金山首批紅心甘藷開挖 氣候好產量多又好吃

國曆八月，金山甘藷進入盛產季，首批的台農66號紅心甘藷開挖出土。金山區甘藷產地多集中於六股平原，火山地質半砂質土壤排水性佳，加上受到陽明山系水泉灌溉，孕育出口感綿密又好吃的紅心甘藷，不僅如此，今年甘藷生長季氣候條件好，沒有風雨災害，因此今年金山甘藷可以說是大豐收。

六股里長鐘鼎平說，陽明山與美人山山腳下的六股平原上，等待收成出土的甘藷，甘藷葉鮮綠盎然有生氣，而剛挖出的甘藷外皮鮮紅肉質飽滿，看起來可口美味。金山甘藷除了以口感綿密、好吃為特色，最重要的是無毒種植，食用下肚超安心。

金山區長劉昌松表示，八月迎來金山甘藷豐收的好消息，而即將到來的月中到月底，也將舉辦金山甘藷節系列活動。

金山區長劉昌松也邀請喜愛金山甘藷香甜鬆軟口感的民眾，千萬不要錯過八月初到九月底的甘藷盛產季，到金山產地親自體驗挖甘藷與現烤現吃的無限樂趣。