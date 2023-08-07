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九份五里聯合辦銀髮共餐 超過兩百人響應熱鬧滾滾

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區九份地區頌德、基山、崇文、福住、永慶共五里聯合舉辦銀髮共餐，各界共襄盛舉，現場熱鬧滾滾，共湧進超過兩百人參加。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區九份地區頌德、基山、崇文、福住、永慶共五里聯合舉辦銀髮共餐，各界共襄盛舉，現場熱鬧滾滾，共湧進超過兩百人參加。 圖／觀天下有線電視提供

經過幾個月的籌畫，瑞芳九份地區頌德、基山、崇文、福住、永慶共五里聯合舉辦銀髮共餐在今(7)日於基山市民活動中心盛大開辦，各界共襄盛舉，現場熱鬧滾滾，共湧進超過兩百人參加共餐，可說是相當踴躍，立委賴品妤及市議員林裔綺等人也都到現場共襄盛舉。

九份五里為了這個大家期待已久的共餐活動，廚房一大早就有志工們忙進忙出準備食材，中午時間一到，來賓及長者們陸續抵達，志工們把豐盛的餐點端上桌，長輩們也從滿心期待到吃得津津有味，將近250位長者一同吃飯、聊天，氣氛相當融洽。

基山里里長石智能說，為了讓長輩吃得開心，事先有調查長者喜歡的口味，以求菜色不僅健康而且軟硬適中、符合長輩的胃口。今天看到長輩們開心出門相聚，放心享用美食，幾個月的籌畫讓大家滿意，心裡非常感動。

瑞芳區區長楊勝閔也表示，九份五里凝聚力強，這次聯合共餐歷經好幾個月的籌畫，以及許多社區及在地單位的支持和贊助，才得以促成。老人共餐是市府這幾年來的重要政策，希望長者能走出家門，透過共餐能夠走出家門與鄰里互動，彼此關懷。

市議員林裔綺說，今天很開心參加九份五里聯合舉辦的首次銀髮共餐，超過兩百位的民眾共襄盛舉，九份地區因地形因素，所以五里集結各里的資源和人力，在基山活動中心聯合舉辦，有里長自掏腰包購買設備，還有商圈店家的出錢出力，讓首次的共餐就很成功，也希望此據點可以長長久久。

立委賴品妤表示，今天是九份五里第一次辦理共餐，場面非常盛大，也看到其他社區的志工媽媽們一起來協助，讓人看到社區之間團結互助的畫面，加上瑞芳獅子會也是出錢出力，讓共餐可以順利進行。

九份 瑞芳 長輩

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