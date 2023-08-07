柯文哲留北藝2.3億元爭議 北市編113年預算因應

前台北市長柯文哲的台北表演藝術中心履約調解費2億餘元爭議，台北市長蔣萬安今天表示，將在下個會期編列113年預算。文化局長蔡詩萍說，一邊與議會溝通，局內部也要盤點。

北藝中心先前因施工廠商倒閉，導致工期延長，規劃設計及監造廠商在民國110年4月向北市府提出履約爭議調解，同年7月至去年9月召開7次調解會議，去年12月調解成立，北市府應支付新台幣2億3400萬餘元履約調解費。

民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚今天召開「柯文哲留債市民 北藝中心大秘寶？！」記者會，針對北藝賠償金問題提出質疑，認為前朝的柯文哲搶在卸任前執意拍板賠償2億多元是「荒腔走板」。

蔣萬安今天出席112年度台北市政府員工親子日，被問及北藝議題時表示，當時就有把預算送到議會，經議會討論後決議將預算刪至1000元保留預算科目，讓市府在下個會期編列113年預算，就是照程序走。

一同出席活動的蔡詩萍指出，議會知道即使不同意，廠商仍可以透過強制執行拿到這2億多元的款項，所以保留預算科目讓市府可以在下個會期編預算，這是不為難現任市府、又要表達對柯文哲在此事上不尊重議會的不滿，議會做出兼顧兩方的決定。

蔡詩萍說，解決問題是市長的基本原則，目前就是一邊與議會溝通，同時文化局要做內部盤點，對北流及北藝都是抱持這個態度。