台北市府畫設第三期空品維護區 這些車最高罰6萬元

為提升空氣品質並維護民眾健康，台北市政府自2020年畫設「空氣品質維護區」。環保局今發布第三期空品區預告，畫設範圍從新生南路至松江路，涵蓋5所學校、1間醫院、公車專用道與自行車道，2025年起，柴油大客貨車及小貨車應先取得優級自主管理標章，違反者依車種、情節處500元至6萬元罰鍰。

台北市政府環保局表示，今年7月10日及7月31日邀集受影響對象及相關單位召開協商會議及研商會議，除第三期空維區沿線18里的里長均支持，受管制的相關公會團體也願意配合空品改善政策；後續將依「空汙法」規定，提送空氣品質維護區計畫書，經環保署核定後再行公告。

環保局說，第三期空維區為全國第一個劃設市區主要道路範圍的空品維護區，考量影響範圍廣，且管制對象多為不特定對象，規劃預定自2024年起進行為期1年的宣導，自2025年1月至6月針對違規車輛寄送勸導通知單，以降低對受管制對象的衝擊。

環保局指出，2025年7月1日起，違規車輛將直接取締告發，首次罰鍰金額依車種分別為機車500元、柴油小貨車1000元、柴油大客貨車及起重機具2000元；持續違規可按次累罰，最高可罰6萬元。一般汽車則是因為檢測比例高，且監理機關也會裁罰，因此未納入管制。

台北市政府分別於2021年及2022年劃設施行第一期及第二期空氣品質維護區，主要管制對象為未取得優級自主管理標章之柴油大客貨車、小貨車及未完成當年度定期檢測之機車。管制後，空維區內柴油車自主管理標章取得率由75%提升至99%，機車定檢率也從78%提升至99%。

另外，空氣品質維護區管制前、後，於3站轉運站、3座焚化廠及松山機場進行空氣品質監測結果顯示，細懸浮微粒（PM2.5）改善約10至21%、氮氧化物（NOx）改善約25至32%、一氧化碳（CO）改善約26至33%。

環保局說，第三期空品維護區結合科技執法，導入智慧型車輛辨識系統管制高汙染車輛，畫設範圍涵蓋了5所學校、1間醫院、公車專用道與自行車道，可有效維護通勤族及單車族呼吸健康外，也符合空維區立法精神，保護特定敏感族群，像是學生、醫療院所病患等。