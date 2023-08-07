怕天坑再現 北市查淡水河沿岸11條污水管皆正常

北市南京西路7月因污水管破洞導致路面塌陷，工務局衛工處避免天坑再現，檢視淡水河沿岸11條污水管，通水皆正常，並無接頭鬆脫、錯位或破損，目前安全無虞。

台北市大同區南京西路7月8日深夜出現天坑，經市府派員開挖檢測後緊急回填，9日晚間開放單向通行，不料10日凌晨再度塌陷且範圍擴大；市府查出塌陷原因是污水管破洞，再度派人搶修。

北市工務局衛生下水道工程處為避免再發生類似情形，計畫1個月內檢視鄰近淡水河沿岸環河北路周邊，南起和平西路3段、北到環河北路2段的11條道路下方，總計約1.6公里長的大管徑污水管。

衛工處表示，經連日來動員，已提前於5日全部檢視完成，通水均正常，並無接頭鬆脫、錯位或破損情況，目前安全無虞。

衛工處補充說明，當時的天坑是因道路下方深度約7公尺處有直徑70公分的污水管，下方地質屬較軟弱的砂質粉土，長期受淡水河潮汐及地下水位升降影響，污水管可能因土壤承載力不均勻，接頭發生鬆脫或錯位，地下水進而將道路下方土砂，沿污水管損壞處帶走，造成道路坍塌。

衛工處進一步說明，北市污水下水道建設已超過50年，為了延長管渠的壽命，自108年起計畫分4期12年辦理全市污水管的檢視延壽工作，並優先針對使用較久或曾經坍陷區域進行檢視。

衛工處說，如有發現管渠缺失情形，以免開挖工法修復，延長管渠使用壽命；目前已依計畫完成檢視士林主幹管、建國南北路次幹管、大業路次幹管、敦化南北路次幹管、昆陽路次幹管等，後續將持續推動全市污水下水道的檢視延壽計畫，以確保管渠功能正常。