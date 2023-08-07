南港車站四鐵共構腹地廣 北市今年首推高齡失智友善車站

北市邁入超高齡社區，老年人口占比高達21.46%。衛生局今年攜手南港車站公私部門，首推四鐵共構的「高齡失智友善車站」，台鐵、捷運與客運等處均已加強友善引導指標。衛生局表示，未來將視南港車站下半年試辦狀況，推廣至台北車站等其他交通場域。

南港區健康服務中心主任駱貞妃指出表示，南港區約有1630位失智症者，領有失智症身心障礙手冊卻僅349人、21%，加上失智症非正常老化且多數潛藏社區中，使得照顧者常感到無助。尤其四鐵共構、商家上千間的南港車站，腹地廣大，各類指標、過多資訊、人來人往等原因，易使長者或失智症者負擔和心理的恐懼。

駱貞妃說，因此今年攜手公私部門推動高齡失智友善車站，事前也邀高齡長者、失智症長者與專家學者到場模擬體驗，讓參與企業分階段優化指標、廁所等硬體設施，另提供第一線服務員工有關失智症教育訓練，以協助失智症長者。

優化內容包含台鐵南港站在避難疏散圖加大民眾所在位置標示與在廁所新增扶手、國光客運南港轉運站西站新增無障礙廁所引導指示，環球購物中心南港車站店則在商場重要交叉路口，更新引導指標圖、新增樓層標示與離重要地標距離等。

台北捷運藍橘線運務中心主任林俊旭指出，捷運南港站除了加大出口資訊圖主地標及轉乘公車資訊標示，也加入高齡資源整合服務團隊，積極推動高齡失智友善環境，今年初就有一位同仁以失智友善四部曲「看、問、留、撥」，成功協助家屬找到失智症長者。