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青少年完成古老儀式「轉大人」 竹蓮寺七夕成年禮22日登場

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府攜手竹蓮寺合辦「2023七夕成年禮」系列活動，今在竹蓮寺廟埕廣場開記者會，由兩名青少年「輭轎腳」，象徵正式「轉大人」。圖／新竹市政府提供
新竹市府攜手竹蓮寺合辦「2023七夕成年禮」系列活動，今在竹蓮寺廟埕廣場開記者會，由兩名青少年「輭轎腳」，象徵正式「轉大人」。圖／新竹市政府提供

竹蓮寺是北台灣最盛大循古禮「做十六歲」成年禮的廟宇，新竹市府攜手竹蓮寺合辦「2023七夕成年禮」系列活動，22日將於竹蓮寺登場，今在竹蓮寺廟埕廣場開記者會，由市長高虹安與竹蓮寺主委夫人許林俞彣見證2名青少年「輭轎腳」、「脫絭」、「飲成年酒」完整的古老儀式，象徵孩子正式「轉大人」，並邀民眾到竹蓮寺參加七夕成年禮晚會等系列活動。

高虹安說，竹蓮寺長期對地方事務的熱忱，於今年捐贈消防局兩台救護車，也致力於傳承珍貴地方文化，10幾年來持續依循傳統，在每年的七夕辦理成年禮儀式，讓新竹在地的孩子們能親身體驗這項優質的傳統文化活動。

高虹安指出，成年禮的概念是成長的過程中會受到許多家人、朋友、師長的照顧，在16歲的這一天，當完成「輭轎腳」、「脫絭」的儀式，表示孩子們已經成為了成年人，即將要負擔責任，除了感恩過去的照顧外，將來也要開始照顧他人。22日七夕成年禮活動除有傳統「做十六成年禮」儀式，當天晚上更有精采的七夕晚會，歡迎民眾一同前來。

竹蓮寺表示，七夕是華人傳統的情人節，同時也是台灣人的守護神七娘媽的誕辰日，竹蓮寺堅持古禮，在七夕當日舉辦「七夕成年禮」，慶賀七娘媽生辰的同時，也象徵小孩成年，代表要承擔更多的責任，感謝神明多年的護佑，更要感謝父母的辛勞付出。

竹蓮寺說，22日活動當天，白天有傳統「做十六成年禮」儀式，晚上有市府大力協助舉辦的七夕晚會，邀請知名歌手輪番帶來精采演出，希望透過此富有文化意涵的活動，讓全國民眾更深入了解新竹。

民政處表示，「2023七夕成年禮系列活動」於22日上午舉辦「輭轎腳」七夕成年禮；及與銘傳大學商業設計學系合作的絹印DIY體驗活動「獨屬我的色彩」，可製作「做十六歲」、「戴絭」兩款主題小卡，具有獨特性及收藏性，邀請大家一同來體驗。

當天晚間7點則有七夕晚會，特別邀請由青少年喜愛的藝人金曲獎饒舌歌手熊仔、美聲天后閻奕格、創作歌手琳誼，及純質女聲吳汶芳，和民眾一同共度浪漫的七夕情人節夜晚。

新竹市長高虹安（左一）、主委夫人許林俞彣（右一）與2名青年進行成年禮儀式示範。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安（左一）、主委夫人許林俞彣（右一）與2名青年進行成年禮儀式示範。圖／新竹市政府提供
新竹市政府攜手竹蓮寺合辦「2023七夕成年禮」系列活動，今在竹蓮寺廟埕廣場開記者會，市長高虹安替青少年「脫絭」。圖／新竹市政府提供
新竹市政府攜手竹蓮寺合辦「2023七夕成年禮」系列活動，今在竹蓮寺廟埕廣場開記者會，市長高虹安替青少年「脫絭」。圖／新竹市政府提供

七夕 高虹安 新竹

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