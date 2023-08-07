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北市劃設新生南路至松江路為空維區 114年上路

中央社／ 台北7日電

北市環保局表示，將把新生南路至松江路劃設為空氣品質維護區，高污染車輛進入要有標章或檢測；114年1月1日起實施，不過因範圍大、對象多，先實施宣導期1年。

北市環保局今天以新聞稿表示，劃設新生南路（與羅斯福路交叉口）至松江路（與民權東路交叉口），為第三期空氣品質維護區，涵蓋5所學校、1間醫院、公車專用道與自行車道。

環保局指出，自114年1月1日起進入的柴油大客貨車及小貨車應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測，起重機應取得施工機具清潔排放自主管理標章，違反者按車種可處新台幣500至2000元罰鍰，最高可處6萬元罰鍰。

環保局說，已分別於7月10日及7月31日邀集受影響對象及相關單位開會，沿線18里里長均表支持之外，相關公會團體也表示願意配合；後續將依空污法第40條規定，提送空維區計畫書，經環保署核定後再公告。

環保局表示，第三期空維區，全國首個劃設市區主要道路範圍的空維區，因影響範圍廣，且管制的多為不特定對象，預定自113年1月1日起進行為期1年的宣導，自114年1月1日起至6月30日，針對違規車輛寄送勸導通知單。

環保局指出，而自114年7月1日起，違規車輛將直接取締告發，首次罰鍰金額依車種分別為機車500元、柴油小貨車1000元、柴油大客貨車及起重機2000元。

環保局分別於110年及111年劃設施行第一期及第二期空氣品質維護區，管制後，空維區內柴油車自主管理標章取得率由75%提升至99%，機車定檢率也從78%提升至99%。

環保局進一步分析，空維區管制前後於3站轉運站、3座焚化廠及松山機場進行空氣品質監測結果顯示，細懸浮微粒（PM2.5）改善約10至21%、氮氧化物（NOx）改善約25至32%、一氧化碳（CO）改善約26至33%，顯見空維區管制政策能有效改善空氣品質。

空氣品質 主管 重機

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