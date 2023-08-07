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永和水岸自行車道改善 減輕低窪河濱易淹水問題
永和一帶為較低窪地區，過去只要新店溪河水暴漲，河水就很容易外溢至堤外道路，自行車道也因此被淹沒。新北高灘處近期改善自行車道，不再緊鄰低水護岸，同時也抬升自行車道整體高程，未來可避免雨後容易積水情形。
新北市新店溪河濱自行車道自板橋江子翠起，終於新店碧潭，沿途行經多座河濱特色主題公園，如蝴蝶公園、恐龍園區等；其中永和綠寶石園區至博愛陸橋一帶之新店溪河濱公園自行車道，每到汛期颱風及豪大雨時，鄰近河岸之區域就容易受洪泛侵襲，造成積淹水情況。
地方居民也說，永和區綠寶石園區至博愛陸橋間自行車道，周邊腹地狹長且車道緊鄰河岸，除安全緩衝空間不足外，車道鋪面老舊，已有裂痕破損情形，極需改善更新。
新北市高灘處長張修銘表示，近年致力創造及改善河濱自行車空間的友善環境，為提升民眾騎乘自行車道舒適度及安全性，今年3月起改善自行車道，改善後的自行車道不再緊鄰低水護岸更為安全，同時也抬升自行車道整體高程，避免雨後容易積水情形發生。
張修銘指出，單車道還拓寬到4公尺，並採人車分道方式，並加強夜間照明系統，大大提升動線安全性，不管是對騎乘或散步民眾都將更加安全及友善，現在該段自行車道已開放通行，喜愛騎乘自行車的民眾可利用假日時間與家人體驗單車休憩與河濱景。
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