永和水岸自行車道改善 減輕低窪河濱易淹水問題

永和一帶為較低窪地區，過去只要新店溪河水暴漲，河水就很容易外溢至堤外道路，自行車道也因此被淹沒。新北高灘處近期改善自行車道，不再緊鄰低水護岸，同時也抬升自行車道整體高程，未來可避免雨後容易積水情形。

新北市新店溪河濱自行車道自板橋江子翠起，終於新店碧潭，沿途行經多座河濱特色主題公園，如蝴蝶公園、恐龍園區等；其中永和綠寶石園區至博愛陸橋一帶之新店溪河濱公園自行車道，每到汛期颱風及豪大雨時，鄰近河岸之區域就容易受洪泛侵襲，造成積淹水情況。

地方居民也說，永和區綠寶石園區至博愛陸橋間自行車道，周邊腹地狹長且車道緊鄰河岸，除安全緩衝空間不足外，車道鋪面老舊，已有裂痕破損情形，極需改善更新。

新北市高灘處長張修銘表示，近年致力創造及改善河濱自行車空間的友善環境，為提升民眾騎乘自行車道舒適度及安全性，今年3月起改善自行車道，改善後的自行車道不再緊鄰低水護岸更為安全，同時也抬升自行車道整體高程，避免雨後容易積水情形發生。