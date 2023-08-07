北市公布違勞基法名單 新北客運超時加班罰120萬

台北市勞動局今天公布最新違反「勞動基準法」名單，共110家事業單位入列，原因多為加班費給不足、出勤紀錄不符規定等，其中新北汽車客運公司因加班超時遭罰120萬元，為此次最多。

台北市勞動局今天公布最新違反「勞動基準法」名單，6月份共110家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額新台幣785萬元，前3名依序為新北汽車客運公司、光華巴士公司及施耐德電機公司。

根據名單，新北客運因為延長工作時間超過法令規定，且沒有在勞工輪班班次間給予11小時的休息時間，遭罰120萬元；光華巴士同樣因勞工在輪班班次間沒有適當休息時間遭罰80萬元。

此外，施耐德電機因為勞工出勤紀錄沒有逐日記載至分鐘為止遭罰60萬元，此次另有16家事業單位違反同樣規定遭罰。

勞動局統計，名單中主要違法態樣前5名分別為未依法給付加班費、出勤紀錄未逐日記載至分鐘為止、未依法給付休息日出勤工資、每7天中沒有1例假1休息日、未依規定給予休假日工資。

勞動局長高寶華透過新聞稿表示，各事業單位應注意每月工時上限及勞工班次間的間隔時間，並應積極補充人力、適當調度，以保障勞工身心健康。

高寶華說，勞動局將持續透過各項專案檢查，監督事業單位遵守各項勞動法令規定。