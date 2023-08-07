議員爆北藝大祕寶收爛攤？ 蔣萬安：下會期編預算照程序走

台北表演藝術中心2.36億監造賠償爭議成「大秘寶」。議員簡舒培今曝光北藝監造契約，指依照合約北市府根本不用賠2.36億，但前市長柯文哲卻核准這筆賠償費。對此，台北市長蔣萬安今天表示，一直以來，市府就是面對問題解決問題，他對於北藝這案，上會期送追加預算，議會討論後已經刪減為一千元，讓市府後續可以在下一個會期編列113年度預算，市府就是照程序走。

是否收前朝柯市府爛攤？文化局長蔡詩萍今天受訪也表示，「你看我臉色就知道....，就知道我們的壓力」。蔡說，不過既然接了這個工作就是要解決問題，市長蔣萬安的基本原則就是來解決問題，不論前朝留下的工作大家怎麼看，對市府來說，就是要跟議會溝通，局內也會盤點，北藝、北流都是抱持著解決問題的態度。

對於民進黨議員再爆北藝大秘寶，蔣萬安今天上午出席市府員工親子日活動，蔣萬安說，北藝2.36億元賠償費爭議，議會上個會期將預算已經刪減為一千元，市府尊重議會決議，全案也已經送監察院調查。

媒體問蔣萬安，會不會變市府爛攤？蔣說，市府一直以來就是面對問題解決問題，他上任後面對北藝這個案子，上會期就是追加預算送到議會，議會也做了很多討論，現在議會將預算刪減為一千元，不過是否後續可以在下一個會期編列113年預算，這個部分市府就是照程序來走。