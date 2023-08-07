麻生太郎明拜會 蔣萬安：透過城市交流深化台日關係

日本前首相、自民黨副黨魁麻生太郎8月7日至9日訪台三天，將拜會總統蔡英文、副總統賴清德、立法院前院長王金平、台北市長蔣萬安等人。據了解，麻生太郎等一行人是主動向市府表達想安排會面，預計明天將拜會市長蔣萬安。

蔣萬安今天上午出席市府親子日活動，媒體也問明天將與麻生會面會談什麼？會不會聊到2024？蔣萬安表示，日本前首相麻生太郎的相關拜會安排，都尊重外交部的規畫，希望持續深化台日城市間的交流互動。

蔣萬安表示，麻生太郎一直是台灣非常友好的朋友，此次來台灣非常具有意義，台北市跟日本很多城市維持非常好的關係，不管是文化、觀光、體育、教育等各層面，都有非常密切互動跟交流，台日之間有非常深厚的友誼和歷史，希望透過城市交流，持續深化台日之間的關係。

由於侯友宜訪日時才見麻生太郎，媒體今天也問蔣萬安，明天會不會談到侯友宜的選情？蔣萬安僅表示，相關安排都尊重外交部規畫，最重要是希望持續深化台北市、日本重要城市之間的交流互動。