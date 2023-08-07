從地表最帥變只帥一天 蔣萬安曝颱風假「這件事」最重要
台北市長蔣萬安因決策卡努颱風放颱風假，被封「地表最帥市長」，不過因颱風假只放一天，也有網友稱蔣萬安「只帥一天」，對於從地表最帥變成只帥一天？蔣萬安今天表示，「市長帥不帥不重要，市民安全才是最重要。」
上周卡努颱風來襲，北北基上周四宣布放颱風假，當天市長蔣萬安也被封為「地表最帥市長」，不過隔天周五因沒放颱風假？也被網友稱蔣萬安「只帥一天」，蔣萬安今天出席市府親子日活動，蔣萬安表示，要不要放颱風天還是要依照停班停課作業辦法，還有氣象局的預測，以及市民朋友共同生活圈的便利性，這個部分都是綜合考量宣布，也都會與鄰近縣市一起討論共同決策。
蔣萬安說，「市長帥不帥不重要，市民安全才是最重要。」
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