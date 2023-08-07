「弘光獵鷹」奪得台灣原創遊戲 六都爭霸戰冠軍

弘光科技大學剛成立全國唯一的國際電競產業中心就傳出佳績，校隊「弘光獵鷹」G9: LoA 戰隊代表台中市出賽，獲得「G9:League of Aces」台灣六都王牌爭霸戰冠軍。

甄選出的校隊選手、教練、經理及直播隊長成員，花一個月時間練習打這款新開發的台灣原創遊戲，決賽中擊敗台北市代表隊政治大學獲得冠軍，學生宋英齊並獲得FMVP，即總決賽最有價值選手獎。

負責帶領校隊的國際電競產業中心籌備處主任黃建基表示，一個多月前，接到參加原創遊戲比賽的邀請，展開「一日限定G9校隊選手甄選」，摩拳擦掌投入新戰場。甄選出在校隊中負責培訓高中選手的升大四教練宋英齊、郭士瑜，加上升大三的選手劉宗翰、直播團隊賽事組組長簡佑龍，及擔任校隊經理的許瑞芳，組成戰隊，利用一個月時間密集練習，在六都王牌爭霸戰中，以亮眼表現打敗表現優異的政治大學戰隊，再度擦亮「弘光獵鷹」冠軍招牌。

「弘光獵鷹」G9: LoA 戰隊隊長許瑞芳指出，她有玩英雄聯盟遊戲，因此，能參與台灣首次自行研發的 MOBA 遊戲比賽非常興奮，新遊戲從零開始學起，要快速克服新團隊磨合問題，這一個月來她和隊員每天花2個多小時團練，參賽戰隊都十分強勁，獲得勝利是因為他們比對手付出更多的時間訓練，「過去在舞台下看選手比賽，這次站上舞台成為主角覺得很感動。」

獲得 FMVP 的選手宋英齊說，能拿到最有價值選手獎，是因為「相信基哥！」這款新遊戲節奏比同類型遊戲更快、對戰更激烈，黃建基主任招募團隊成軍，看好大家原有的遊戲底子，只要勤加練習熟悉角色、演練戰術，便能取得先機及勝機，大家用成果證明「相信基哥」準沒錯。