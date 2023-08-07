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一張照片曝好痛！蔣萬安曝閃到腰原因 竟是「甜蜜負擔」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
媒體今天問市長蔣萬安，腰沒有比較好？蔣萬安說「有比較好了」，蔣也自曝之所以會閃到腰，原來是二寶三寶愈來愈重。記者林麗玉／攝影
媒體今天問市長蔣萬安，腰沒有比較好？蔣萬安說「有比較好了」，蔣也自曝之所以會閃到腰，原來是二寶三寶愈來愈重。記者林麗玉／攝影

台北市副市長李四川昨天代表市長蔣萬安出席彩虹輪狀車練習場活動，李四川透露，蔣萬安原本要親自出席活動，不過實在是這兩天閃到腰，蔣萬安本周末沒有公開行程，今天出席北市府員工親子日活動，媒體也問蔣，腰沒有比較好？蔣萬安說有比較好了，蔣也自曝之所以會閃到腰，原來是二寶三寶愈來愈重。

蔣萬安今天出席北市府員工親子日活動，對於昨天副市長李四川透露市長這幾天閃到腰，媒體關心市長身體狀況，蔣萬安笑稱「很好、很好，已經好很多了，謝謝李副市長還特別拿藥給我」。蔣萬安還自曝，之所以會閃腰，主要是因為二寶、三寶突然變比較重，所以有時候抱他們，一個不小心就會閃到腰。

據了解，蔣萬安在卡努颱風來襲時，腰已經相當不舒服，蔣萬安是忍痛主持防颱會議，媒體也捕捉到蔣萬安當時要坐下時，還要扶一下椅背才坐得下去。

對於三寶爸爸抱孩子閃到腰，媒體今天也問蔣，有沒有規畫要拚四寶？蔣萬安則僅大笑好幾秒....。

至於明天父親節怎麼過？蔣萬安表示，很高興第一次的三寶爸爸第一個父親節，所以會跟三個孩子一起聚一聚，一起吃個飯，主要也謝謝媽媽非常辛苦。由於今天是市府親子日，怎麼沒帶二寶、三寶來？蔣表示，因家人今天都有其他事情，媽媽已經安排了會帶他們出去玩。

蔣萬安在卡努颱風來襲時，腰已經相當不舒服，蔣萬安是忍痛主持防颱會議，媒體也捕捉到蔣萬安當時要坐下時，還要扶一下椅背才坐得下去。記者林麗玉／攝影
蔣萬安在卡努颱風來襲時，腰已經相當不舒服，蔣萬安是忍痛主持防颱會議，媒體也捕捉到蔣萬安當時要坐下時，還要扶一下椅背才坐得下去。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 親子

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