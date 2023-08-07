中和春秋墓園糾紛 墓主槓地主

新北中和區「春秋墓園」殯葬權益糾紛難解，市府昨開說明會，墓主、地主爭論不休，火藥味濃。民政局重申，會顧及家屬權益，持續促成溝通。

春秋墓園原由「春秋公司」經營，2002年施行「殯葬管理條例」，要成為殯葬設施經營業者，應備具土地同意書等文件向市府申請經營許可，並依法辦理公司登記及加入殯葬服務業公會，才可經營管理墓園，春秋公司長期處於灰色地帶，未取得合法經營資格，2020年「道環公司」接管經營後，遂更名為「龍陵紀念墓園」，掀起後續爭端。

有墓主家屬爆料，新業者要求支付近百萬費用，否則將開挖祖先墳墓或提告。上百名家屬為此串連組自救會，甚至在市長侯友宜身邊「如影隨形」表達訴求，民政局昨再開第二場說明會，墓主代表、地主代表及家屬多方爭論不休，場面火爆。

墓主代表蔡雲山說，當初春秋公司負責人張鑄有將費用交給地主的祖先，他手上有當年收據，地主不能到這一代就不認帳。

地主代表呂學檳喊冤，強調是透過貼公告方式通知未合法使用的家屬，希望大家來談談，怎麼就變恐嚇？地主每年要繳龐大地價稅，「地是人家在用，稅是自己在付，才是欲哭無淚」。

民政局長柯慶忠強調，會盡力協調各方，8月下旬會有進一步討論，共尋解方。敬業國際法律事務所主持律師余韋德指出，該案年代久遠，影響人數眾多，牽涉民事、刑事及行政訴訟，關鍵是找出最初負責人張鑄出面說明，才能釐清真相及過程。