新北裝潢垃圾共乘制 業者不認同

裝潢廢棄物成分複雜去化難度高，政府鼓勵裝潢業者自行分類後送最終處理場處理，但各地裝潢規模不一，分類後廢棄物常塞不滿一車，分開清運成本大增，影響業者分類意願。新北市環保局依審計處建議研擬「裝修廢棄物清運媒合平台」，將時間、地點相近的裝潢垃圾，以「共乘」概念集中後運送節省成本。裝潢業者認為，不同業者案件進度、期程不同，促成共乘有難度，增加協助分類的「棧場」合法數量才是解方。

裝潢廢棄物若未事先分類，想送最終處理場會面臨拒收窘境，裝潢業者多會委託中繼性質的「棧場」協助分類處理；雙北需求大但合法棧場少，裝潢業者只能排隊，或往南部送，墊高處理成本，雙北一度因廢棄物處理不及，引發裝潢垃圾大戰。

新北市2020年推出「簡易分類場輔導計畫」，非法棧場業者只要向市府登記，取得土地使用同意書後，即能暫時營運，必須接受輔導合法化，新北市有近50家棧場業者，有25家提出登記，目前有9家通過合法化，整體處理量能有限。

過去裝潢廢棄物一車送棧場運費約3000元（不含處理費），若裝潢案規模較小，垃圾經分類後，不同種類垃圾分不同車次運送，清運成本高，衍生諸多亂象。環保局函請新北市室內設計裝修公會轉知會員，要求落實現場分類，研議建立廢棄物清運媒合平台可行性。

新北市室內設計裝修商業同業公會副理事長方亮云說明，室內裝修初期拆除垃圾量大，後期到完工時量相對少，要統合周邊案件困難重重。業界作法是先集中在工地，等量夠再一次解決，她主張加速棧場合法化，提供更多元處理管道。

議員黃淑君指出，共乘概念正確，應協助業者建立配套，營建廢棄物棧場輔導要從土地管理著手，業者不是不願合法化，是難以合法化，需要公部門助一臂之力。