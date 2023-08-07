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35站空品數據惡化 北捷：檢測上下波動變化

聯合報／ 記者洪子凱鍾維軒／台北報導

北捷為監控車站空氣品質，列管檢測地下段暨高架車站PM2.5及PM10懸浮微粒，不過據北市審計處「111年北市總決算查核報告」，有35站空品數據惡化，有待檢討改善。北捷回應，PM10及PM2.5自主管理檢測車站有74站，所有檢測結果均符合室內空氣品質參考值，審計處所提35個車站呈現上升情形，是因檢測數據會有上下波動變化。

根據審計報告指出，北捷提供107至111年度檢測數值，近2年有13站未辦理檢測，近5年已檢測車站中則有35站數值逐次升高惡化。且北捷檢測PM2.5及PM10區域，主要位於車站詢問處、刷卡出入口及大廳層中間區域等，未包含軌道旁或月台等候層，但捷運通勤高PM2.5暴露濃度源自封閉捷運旅運空間、頻繁煞車減速造成組件耗損微粒、及空氣中的生物氣膠等。

北捷則回應，依「室內空氣品質管理法」，環保署公告捷運車站管制項目為二氧化碳、一氧化碳及甲醛等3項，均依法規定期檢測，有關審計處所提懸浮微粒PM2.5及PM10項目，非屬環保署公告管制項目，目前全國捷運系統皆未納管制。

北捷提到，審計處所提近2年度未自主檢測的13車站，預計今年會完成自主檢測，並將持續加強空氣品質維護管理措施，包括濾網更換清潔、隧道區軌道牆面及道床清洗等。

北捷 PM2.5 空氣品質

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