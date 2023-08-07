影視音學校招生不佳 議員籲轉型

近年實驗教育夯，北市為培養影視音人才，2016年起開辦影視音實驗教育機構（TMS），105學年度第一學期吸引144人報名，滿額錄取41人，近年卻招生不佳，112學年度報名剩23人，實際報到人數19人。議員認為，市府年花千萬經費，招生數卻沒收到成效，建議轉型線上課程或營隊形式辦學。畢業生陳秋慧說，當年放棄明星高職就讀，嘗試不同體制，最大幫助是人脈，不少業界名師授課，有機會被看見。

TMS於2016年9月創立，位於公館寶藏巖藝術村內，是以影音課程為特色的實驗教育機構，不同一般高中職，只要國中畢業或具同等學歷，對音樂、影視方面有學習動機或實作經驗，都可以透過書審或面試入學。

不過每年招收名額約40、41人，105學年度第一學期吸引144人報名，近年報名人數卻逐年下滑，108學年度第一學期報名剩33人；110學年度剩下14人，實際報到人數只有12人；112學年度第一學期報名23人，實際報到19人。

議員楊植斗認為，TMS雖然在開創當年報名踴躍，但時至今日，報名數卻門口羅雀，市府每年還要編千萬經費，懷疑市府是為維持自己面子，不捨關掉TMS，他認為TMS不一定要以高中的形式維持現況，可以轉型利用線上課程，或營隊形式，若持續這樣的錄取人數，就是在浪費預算，不免讓人懷疑是否在圖利某些人。

TMS主任張家琪回應，之所以報名及就讀人數不像開辦時熱絡，除少子化，近年公私立實驗教育單位蓬勃發展，均導致招生數遞減。

張家琪表示，TMS去年起已與北藝、北流合作，讓學生能藉活動、導覽實習、特展實習等，學習實戰經驗，如北藝的無下線學院計畫、北流的音響職能課程等。尤其TMS辦學經費8成都是自籌，畢業生若就業多數進入影音業界，升學者也約半數考上大學影音相關科系。

第一屆畢業生陳秋慧也分享，TMS對她最大幫助是人脈，她一畢業先到劇團工作，原本預計出國進修，但因疫情先在台灣完成學業，目前就讀世新大學2年級。

同樣第一屆畢業的蘇修賢，則是先讀一般高中，因興趣降轉到TMS。他說，在影視音教育機構學到「主動參與、學到更多」，因有很多實戰經驗，也讓他以特殊選才錄取政大，政大畢業後希望能進電影公司，繼續追尋夢想。