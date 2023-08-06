快訊

掃到颱風尾受重創 南投縣仁愛鄉明繼續停班停課

成都世大運／張鎮衙狂飆7記3分球！中華2分之差氣走日本 奪隊史最佳11名

羽生結弦不透露新婚妻身分 網瘋猜是前AKB48成員

35站空品逐次升高惡化 北捷曝原因「檢測會有上下波動變化」

聯合報／ 記者洪子凱鍾維軒／台北即時報導
審計報告指出，針對懸浮微粒PM2.5及PM10等2項室內空氣污染物，北捷提供107至111年度檢測數值，發現近2年有13站未辦理檢測，而近5年度已檢測車站中有35站檢測數值逐次升高惡化情形。圖／聯合報系資料照
審計報告指出，針對懸浮微粒PM2.5及PM10等2項室內空氣污染物，北捷提供107至111年度檢測數值，發現近2年有13站未辦理檢測，而近5年度已檢測車站中有35站檢測數值逐次升高惡化情形。圖／聯合報系資料照

北捷為監控捷運站空氣品質，列管檢測捷運地下段暨高架車站PM2.5及PM10懸浮微粒，不過根據審計部「111年度北市總決算查核報告」，其中有35站空氣品質數據惡化，及未就高濃度區域量測懸浮微粒等情，有待檢討改善，北捷回應，PM10及PM2.5自主管理檢測車站計有74站，所有檢測結果均符合室內空氣品質參考值，審計部所提35個車站呈現上升情形，因檢測數據會有上下波動變化。

審計報告指出，北捷公司採自主管理檢測74站捷運地下段暨高架車站懸浮微粒PM2.5及PM10等2項室內空氣污染物，北捷提供107至111年度檢測數值，發現近2年有13站未辦理檢測，而近5年度已檢測車站中有35站檢測數值逐次升高惡化情形。

此外北捷檢測PM2.5及PM10區域主要位於車站詢問處，刷卡出入口附近及大廳層中間區域等相對開放場域，未包含軌道旁或月台等候層等處，捷運通勤高 PM2.5暴露濃度源自封閉的捷運旅運空間、頻繁的煞車減速造成組件耗損微粒及空氣中的生物氣膠，且北捷站內空氣品質管理措施亦包括隧道區軌道清潔及磨軌作業集塵管理等，卻未針對易造成懸浮微粒濃度增加之軌道旁或月台等候層等處進行檢。

北捷表示，依「室內空氣品質管理法」，環保署公告捷運車站管制項目為二氧化碳、一氧化碳及甲醛等3項，均依法規定期檢測，並依其規定量測點位執行，檢測結果均符合室內空氣品質標準，有關審計部所提懸浮微粒PM2.5及PM10項目，非屬環保署公告管制項目，目前全國捷運系統皆未納入管制。

北捷採自主監測管理方式，並分年進行檢測，目前參考優良級標章車站量測點位每3年自主檢測1次，依審計部所提近2年度未自主檢測13車站，預計於2023年完成自主檢測，針對所有捷運地下段車站進行懸浮微粒PM10及PM2.5自主管理檢測車站計有74站，所有檢測結果均符合室內空氣品質參考值(PM10：75μg/m3、PM2.5：35μg/m3)，其中審計部所提有35個車站呈現上升情形，因檢測數據會有上下波動變化。

北捷說明，將持續加強空氣品質維護管理措施，包括站區清潔維護、空調系統、濾網更換與清潔、隧道區軌道牆面及道床清洗等，以持續精進空氣品質。

空氣品質 北捷 PM2.5

延伸閱讀

經濟日報社論／軌道建設宜汰蕪存菁

颱風卡努來襲 台北捷運班距延長、公車得停駛

1200月票上路後新北捷成長40％ 捷運1431萬人次搭最多

捷運柱體設廣告恐影響駕駛視線 北捷：試辦會評估

相關新聞

北市超酷輪狀車場正式啟用 李四川曝蔣萬安缺席原因：因為他閃到腰了

台北市首座、也是全台最大的「彩虹輪狀車練習場」，坐落在內湖彩虹河濱公園，今天正式啟用並舉辦自行車和滑板賽事。許多民眾、還...

35站空品逐次升高惡化 北捷曝原因「檢測會有上下波動變化」

北捷為監控捷運站空氣品質，列管檢測捷運地下段暨高架車站PM2.5及PM10懸浮微粒，不過根據審計部「111年度北市總決算...

颱風衝擊台北血庫僅剩5.3天 張維倩與獅子會齊呼捐血

近日幾個颱風連續衝擊台灣，造成全台血庫鬧血荒，全台血液庫存量平均僅剩4.7天，台北中心也僅5.3天。其中新北都會區的中和...

處理裝潢廢棄物 新北擬推「垃圾共乘制」

裝潢廢棄物成分複雜去化難度高，政府鼓勵裝潢業者自行分類後送最終處理廠處理，但各地裝潢規模不一，分類後廢棄物常塞不滿一車，...

超級熱！北市中山區建北、合江街近千戶停電 居民哀號苦

台北市今天高溫炎熱，許多民眾都躲在冷氣房避暑，不過中山區建國北路二段、合江街等一帶下午2點18分左右突然無預警停電，讓許...

影／「春秋墓園」糾紛再互槓 8月下旬討論實質解決方案

新北中和「春秋墓園」殯葬權益糾紛持續，市府今再舉行說明會，會上墓主、地主爭論不休，火藥味濃。新北民政局表示，一定會顧及家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦