北市超酷輪狀車場正式啟用 李四川曝蔣萬安缺席原因：因為他閃到腰了

台北市首座、也是全台最大的「彩虹輪狀車練習場」，坐落在內湖彩虹河濱公園，今天正式啟用並舉辦自行車和滑板賽事。許多民眾、還有家長帶著孩子來體驗高低起伏、特殊波浪賽道的自行車騎乘，都直呼「太刺激、太有趣了」，包括水利處長陳郭正也戴上護膝親自體驗。

北市副市長李四川今天則代表市長蔣萬安出席活動，李四川致詞時透露，原本市長蔣萬安要親自出席活動，不過實在是這兩天市長閃到腰，「不知道是故意的、還是怕到...，不過(閃到腰)這是真的，我有拿藥給他吃，有介紹市長去看醫生，已經好多了。」

李四川表示，這處「彩虹輪狀車練習場」將是民眾挑戰自我的全新場域，也是台北市解鎖運動場地的新地標。相較當年民國90幾年，他蓋內湖汙水處理廠時，上方也規畫一處滑板極限運動場，當時年輕人都高興拍手，但家長卻寫信來罵說「太危險了」，台北市經過這20年，現在是家長帶著小孩出來玩，「這就是我們的進步，應該要出來戶外運動，不要在家玩電動」。

北市水利處表示，這處Pump Track場地擁有高地起伏的波浪型賽道，騎乘者透過賽道的傾斜及轉彎，可以讓上下身體運動產生前進的驅動力，而非由傳統腳踏車踩踏方式來前進，讓騎乘者能夠體驗到與公路騎行完全不同的樂趣，這也是全球熱門的新興運動項目之一。

北市「彩虹輪狀車練習場」賽道全長約1KM，是目前台灣最大的輪狀車（Pump Track）練習場地，專為登山車和小輪車而設計，場地區分為1對1競速類型賽道（紅黃線）及自由騎乘練習區（白線），因鋪面採用瀝青混凝土結構，也適用於滑板或直排輪，充分滿足騎乘者展現技能水平。