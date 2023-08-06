很酷！ 放棄明星高職就讀TMS 18歲當上劇團台語指導

為培養影視音方面人才，台北市於2016年開辦影視聽實驗教育機構（Taipei Media School，下稱：TMS），畢業生陳秋慧分享，當初看到招生簡章覺得很酷，放棄錄取明星高職機會，成為TMS學生，在學習過程對劇場工作、幕後產生興趣，加入劇團「台灣有個好萊塢」工作並當上台語指導，目前則回到大學唸書，完成大學學業後目標要出國進修。

談到自己為何會進入TMS就讀，陳秋慧分享，自己是105學年度第一屆進入，當時國三表演老師拿出簡章給她參考，當時她看到簡章覺得很酷，剛好自己又有學過口琴，原本要念大安高工的她，決定報名試看看，她坦言當時競爭相當激烈，原本認為希望渺茫，沒想到放榜錄取名單上印有她的名字，讓她相當開心，決定嘗試不同體制。

陳秋慧表示，進入TMS就讀後，感受相當新奇，高一有很多基礎必修課要上，因為大家對於器具上操作都還不是很熟悉，必須要從理論開始教課，那時要邊學理論邊操作，算是一段辛苦時光，不過對劇場運作深感興趣的她，特別是在燈光課時，認真學習操作，例如亮度調整、接電、斷電等課程內容，更讓她對劇場文化深感興趣。

陳秋慧說，到了高二很多課程轉變成選修，他也有更多時間去接觸劇場，在劇場實習課程，經由老師引薦，加入「台灣有個好萊塢」擔任排練助理，由於有台語證照，在18、19歲就成為台語指導，隨著劇團演練包含城市舞台、國家歌劇院、北藝等地。