車禍返家接手140年茶行 26歲周子耀奪蜜香紅茶特等獎

新北市三峽區農會每年舉辦蜜香紅茶評鑑，今年特等獎由三峽區農友周子耀奪得。周子耀年僅26歲，但家中日盛茶行已傳承140年，從小耳濡目染，後因車禍傷及腰椎與尾椎，返家接手茶行，如今製茶技術大幅進步，已取得丙級製茶技術技術士證照。

今年新北市蜜香紅茶評鑑比賽計有358點參賽，由農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐及北部分場長蘇彥碩擔任評審，評比茶葉的外觀、水色、香氣及滋味，到浸泡後的葉底，選出特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎及優良獎共選出5等次。

評審邱垂豐表示，今年氣候較為溫暖，小綠葉蟬的數量較多，適合紅茶製作，總體表現較往年來得好，蜜香及果香明顯，部分茶樣帶有花香。而特等茶樣茶湯水色艷紅，澄清透亮，風味濃郁，充滿蜜香、果香及木質香味，滋味甘醇、細緻、韻味持久。

首次獲特等獎的周子耀，年僅26歲是家中第8代，與父親周平國共同經營日盛茶行。周子耀說，他從國小開始便會幫忙烘乾、鋪平，國高中學揉茶技術，大學後有時間就會回家幫忙，畢業則從事餐飲相關工作，但因車禍受傷，腰椎與尾椎骨折，在父親建議下回鄉接棒茶行。

周子耀指出，家中茶園面積有0.5公頃，除產製蜜香紅茶外，還有生產碧螺春、白茶，也會幫忙其他茶園代工，農忙時每天超過8小時都在工廠裡工作，今年雖然颱風、天氣炎熱不少，但北部整體茶園情況與往年來說，相差不大，加上這次製茶時遇到好天氣，挑選經小綠葉蟬著蜒過的茶菁，透過控溫除溼，讓茶菁順利走水，掌握萎凋時間、揉捻茶葉及發酵程度製出好茶。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，蜜香紅茶主要以小葉種茶樹所採摘的茶菁為製作原料，每年5至8月期間最適合製作，9成以上是手採，產量極少，茶樹生長過程中，經「小綠葉蟬」刺吸茶嫩芽後（台語俗稱著蜒），產生一連串的複雜變化，再經過製茶師精心製作後，散發出淡淡的自然蜜香及花果香，茶乾外觀條索狀，色澤暗紅帶有光澤，茶湯水色琥珀橙紅，耐泡、甘醇。