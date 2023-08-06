柯文哲台北民調下滑？ 綠營 ：賴清德穩定 柯正邊緣化侯友宜

台南綠營黨團幹事長蔡筱薇今天針對媒體Newtalk本月初公布2024統大選最新民調，賴清德、柯文哲、侯友宜在各自本命區皆出現下滑情況，認為賴於本命區未失守，台南反倒出現柯邊緣化侯的情況，而柯文哲於台北本命區下滑快８%，她建議柯改用務實選戰策略，因為煽動性言論早晚被看破手腳。

蔡筱薇指賴、柯、侯都在6都擔任過地方首長，但以各自本命區的支持度來看，其中下滑最多的是柯在台北的部分，對比上個月下滑將近８%，；蔡認為，柯在台北民調大敗，主因是自走砲的性格不改善，只想用聲量博取支持度，早晚被看破手腳。

台南民調部分，侯友宜16 %、賴清德40 %、柯文哲34 %，蔡筱薇分析，賴在本命區還是獲得相當高支持度，柯緊追在後，而侯的支持度持續不振，國民黨母雞不夠力帶不起地方選情，雖然談棄保還太早，但侯的民調似有向柯陣營流動的趨勢，也值得大家繼續觀察。

蔡筱薇指出，中央執政表已成各陣營攻防焦點，對比日前飽受柯、侯陣營批評前瞻政策議題情況嚴重，民進黨近期將轉守為攻，推出「信賴台灣．溫暖好政」說明會，透過各區域立委參選人舉辦座談會，前進基層親自向民眾釋疑。

「打鐵還需自身硬」蔡筱薇說，相較藍陣營還在大打侯、郭割喉戰、柯陣營持續打高空，賴陣營所推出基層說明會除了反制藍白陣營對執政黨的攻擊外，也代表賴的選戰節奏穩健，持續透過基層說明會穩定陸戰組織，以爭取更多支持。