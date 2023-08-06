快訊

長春航展未亮相反更神秘 陸轟-20突防能力勝美國B-2A？

MLB／1秒切換拳擊手模式 守護者、白襪衝突釀成6人出場

最營養的魚你可能不常吃 專家推2種海鮮有豐富Omega-3和微營養素

影視音學校招生狀況不佳議員籲轉型 校方：與北流、北藝合作強化特色

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為強化TMS特色，去年開始與北藝、北流藉由活動參與、導覽實習、特展實習等方式構想未來合作的可能，近2年招生人數已有逐步回升趨勢。圖／台北市影視音實驗教育機構提供
為強化TMS特色，去年開始與北藝、北流藉由活動參與、導覽實習、特展實習等方式構想未來合作的可能，近2年招生人數已有逐步回升趨勢。圖／台北市影視音實驗教育機構提供

近年實驗教育興起，北市為培養影視音方面人才，於2016年開辦台北市影視音實驗教育機構（Taipei Media School，下稱：TMS），105學年度第一學期吸引144人報名，最終滿額錄取41人，不過近年招生狀況不佳，根據統計112學年度報名人數剩下23人，實際報到人數僅19人，議員認為，市府每年花費千萬，招生人數卻沒有收到成效，建議轉型利用線上課程，或是營隊的形式辦學。

TMS在2016年9月由台北市文化基金會創立，位於公館寶藏巖藝術村內，是一所以影音課程為特色高中階段實驗教育機構，不同於一般高中職，不看會考或在校成績，只要國中畢業或具有同等學歷者，對於音樂、影視方面有學習動機或實作經驗，都可以透過書審或面試入學。

TMS每學年招收名額約40、41人，在105學年度第一學期吸引144人報名入學，不過近年來報名人數卻逐年下滑，從108學年度第一學期報名人數剩33人，到了110學年度第一學期報名人數更剩下14人，實際報到人數只有12人，112學年度第一學期，報名人數23人，實際報到人數19人。

楊植斗指出，TMS雖然在開創當年報名踴躍，但時至今日報名人數卻門口羅雀，每年還要編列千萬經費，懷疑北市府為維持自己面子，不捨關掉TMS，他認為，TMS不一定要以高中的形式維持現況，可以轉型利用線上課程，或是營隊的形式，若持續這樣的錄取人數，就是在浪費預算，不免讓人懷疑是否在圖利某些人。

TMS主任張家琪表示，學生報名及就讀人數不像開辦時期熱絡，除了少子化因素外，加上近年公、私立實驗教育單位數量蓬勃發展，非學校型態的選擇更為多元、分類更加明確，以及受到2020年疫情影響，多數活動停止辦理，較難觸及目標學生等因素，致近年來招生數量遞減，為短期可預期趨勢。

張家琪說，為強化TMS特色，去年開始與北藝、北流藉由活動參與、導覽實習、特展實習等方式構想未來合作的可能，例如北藝的無下線學院計畫、北流的音響職能課程。會持續在職能認證以及展演視訊等技術課程尋求合作，亦將成為全國唯一多法人聯合辦學實驗教育機構，使辦學品牌對學生更具吸引力，近2年招生人數已有逐步回升趨勢。

張家琪也強調，TMS辦學經費從第一年到現在80%都是靠自籌，雖沒有任何與升學相關的制式課程，但注重學生的學習意願與強調培養自學能力，學生可依據自己需求設定學習目標、追尋自己興趣，就業者多數進入影音業界，升學者約有半數考上影音相關科系，例如媒體設計系、大眾傳播學系等，也有經特殊選才錄取政大、南藝大、清大、中原、中央等校系。

台北市影視音實驗教育機構近年來招生狀況不佳，校方表示，除了少子化因素外，加上近年公、私立實驗教育單位數量蓬勃發展，非學校型態的選擇更為多元、分類更加明確，以及受疫情影響，致近年來招生數量遞減。圖／台北市影視音實驗教育機構提供
台北市影視音實驗教育機構近年來招生狀況不佳，校方表示，除了少子化因素外，加上近年公、私立實驗教育單位數量蓬勃發展，非學校型態的選擇更為多元、分類更加明確，以及受疫情影響，致近年來招生數量遞減。圖／台北市影視音實驗教育機構提供
根據TMS統計，機構前四屆畢業生共計112人，就業者多數進入影音業界，升學者約有半數考上影音相關科系，例如媒體設計系、大眾傳播學系等，也有經特殊選才錄取政大、南藝大、清大、中原、中央等校系。圖／台北市影視音實驗教育機構提供
根據TMS統計，機構前四屆畢業生共計112人，就業者多數進入影音業界，升學者約有半數考上影音相關科系，例如媒體設計系、大眾傳播學系等，也有經特殊選才錄取政大、南藝大、清大、中原、中央等校系。圖／台北市影視音實驗教育機構提供

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

北市 升學 實習

延伸閱讀

碳有價時代來臨 經部砸百億拚3年4千家廠商減碳有成

南一中前校長出掌南光 南市溪北私校掀風雲

社運基地「洪雅書店」搬遷轉型複合式經營 首場講座爆棚

明道大學傳資金挹注 教部：法條無恢復辦學空間

相關新聞

影視音學校招生狀況不佳議員籲轉型 校方：與北流、北藝合作強化特色

近年實驗教育興起，北市為培養影視音方面人才，於2016年開辦台北市影視音實驗教育機構（Taipei Media Scho...

航海王ONE PIECE RUN10月新北開跑 8月9日起報名

「出發吧~向著偉大航路！」草帽海賊團簡單的一句口號，惦記在全球航海王迷心中，揮別疫情後，台灣主辦單位取得航海王日本官方授...

台20線撒拉阿塢橋、台29線等3路段 今晨解除預警性封閉

因豪雨影響，3日晚上起預警性封閉的台29線11k-23k那瑪夏-五里埔臨時便道（臨11便道0K-12K），以及4日起預警...

審計處指旅宿稽查頻率不足 新北喊冤

交通部自2005年補助地方政府稽查旅宿業相關經費，但新北審計處指出，新北23家旅館跟7家民宿違規經營，超過10年未改善，...

樹醫擬出救治計畫 青年公園倒塌老榕可保住

台北市萬華區青年公園旁一棵4層樓高榕樹前晚倒塌，還壓到路旁汽機車及電纜，幸無人受傷；北市文化局表示，倒下的是受保護樹木，...

新北兒童藝術節開幕 晚間萬人湧入市民廣場

新北市兒童藝術節今晚開幕，板橋市民廣場現場湧入逾萬名家長及孩童參與，晚間新北市長侯友宜偕同開幕演出的兒童劇天團「紙風車劇...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦