影視音學校招生狀況不佳議員籲轉型 校方：與北流、北藝合作強化特色

近年實驗教育興起，北市為培養影視音方面人才，於2016年開辦台北市影視音實驗教育機構（Taipei Media School，下稱：TMS），105學年度第一學期吸引144人報名，最終滿額錄取41人，不過近年招生狀況不佳，根據統計112學年度報名人數剩下23人，實際報到人數僅19人，議員認為，市府每年花費千萬，招生人數卻沒有收到成效，建議轉型利用線上課程，或是營隊的形式辦學。

TMS在2016年9月由台北市文化基金會創立，位於公館寶藏巖藝術村內，是一所以影音課程為特色高中階段實驗教育機構，不同於一般高中職，不看會考或在校成績，只要國中畢業或具有同等學歷者，對於音樂、影視方面有學習動機或實作經驗，都可以透過書審或面試入學。

TMS每學年招收名額約40、41人，在105學年度第一學期吸引144人報名入學，不過近年來報名人數卻逐年下滑，從108學年度第一學期報名人數剩33人，到了110學年度第一學期報名人數更剩下14人，實際報到人數只有12人，112學年度第一學期，報名人數23人，實際報到人數19人。

楊植斗指出，TMS雖然在開創當年報名踴躍，但時至今日報名人數卻門口羅雀，每年還要編列千萬經費，懷疑北市府為維持自己面子，不捨關掉TMS，他認為，TMS不一定要以高中的形式維持現況，可以轉型利用線上課程，或是營隊的形式，若持續這樣的錄取人數，就是在浪費預算，不免讓人懷疑是否在圖利某些人。

TMS主任張家琪表示，學生報名及就讀人數不像開辦時期熱絡，除了少子化因素外，加上近年公、私立實驗教育單位數量蓬勃發展，非學校型態的選擇更為多元、分類更加明確，以及受到2020年疫情影響，多數活動停止辦理，較難觸及目標學生等因素，致近年來招生數量遞減，為短期可預期趨勢。

張家琪說，為強化TMS特色，去年開始與北藝、北流藉由活動參與、導覽實習、特展實習等方式構想未來合作的可能，例如北藝的無下線學院計畫、北流的音響職能課程。會持續在職能認證以及展演視訊等技術課程尋求合作，亦將成為全國唯一多法人聯合辦學實驗教育機構，使辦學品牌對學生更具吸引力，近2年招生人數已有逐步回升趨勢。