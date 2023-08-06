快訊

台大教授曾陷重度憂鬱瀕死 龐大壓力來自拿不到計畫經費

反擊江宏傑後 日媒直擊福原愛近況「面露憔悴」

路人最愛玩哪種手遊？網笑這款「全車都在玩」、還有1經典作「老人必擴音玩」

航海王ONE PIECE RUN10月新北開跑 8月9日起報名

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
航海王ONE PIECE RUN路跑10月29日登場，地點在新北大都會公園，物資包等設計充滿航海王元素。圖／全統運動提供
航海王ONE PIECE RUN路跑10月29日登場，地點在新北大都會公園，物資包等設計充滿航海王元素。圖／全統運動提供

「出發吧~向著偉大航路！」草帽海賊團簡單的一句口號，惦記在全球航海王迷心中，揮別疫情後，台灣主辦單位取得航海王日本官方授權，10月29日舉辦航海王ONE PIECE RUN路跑，地點在新北大都會公園，全程3.2公里賽程置入滿滿航海王元素的闖關關卡及打卡裝置藝術，讓海賊王迷一次滿足。

主辦單位全統運動表示，報名能獲得各式官方授權限量的航海王物資包，上一場航海王路跑是7年前，今年目前只規畫這一場，名額有限，盡早報名有機會抽中限量的航海王早鳥禮。

航海王ONE PIECE RUN的報名時間為8月9日至9月14日，主辦單位全統運動近日揭曉此次航海王 ONE PIECE RUN官方授權限量物資包內容，包括航海王紀念上衣、索隆必勝頭巾、喬巴保冷能量椅、勇闖和之國浴巾、香吉士保冷儲藏包、戰鬥吧和之國摺疊椅、必勝海賊旗隨身毯、ONE PIECE後背包、決戰吧海盜的野心浴巾等。

報名的組別物資會有所不同，完賽禮是決戰吧強者決勝椅、航海王紀念獎牌及證書，每一樣都是日本官方正式授權且限量，不但獨特且極具紀念價值，主辦單位還加碼祭出早鳥禮抽獎，符合早鳥資格報名者，有機會抽中航海王造型抱枕、大和戶外折疊椅，更多報名資訊可參閱全統運動報名網。

航海王日本官方指出，航海王 ONE PIECE RUN是一場航海風格與運動風格的融合，希望讓台灣的航海王支持者能真實地感受到航海王的熱情與冒險精神，及航海王精神所帶來的驚喜與挑戰。

航海王ONE PIECE RUN路跑10月29日登場，地點在新北大都會公園，物資包等設計充滿航海王元素。圖／全統運動提供
航海王ONE PIECE RUN路跑10月29日登場，地點在新北大都會公園，物資包等設計充滿航海王元素。圖／全統運動提供
揮別疫情，各類運動賽事回溫，不同主題的設計與巧思，讓路跑增添樂趣。圖／全統運動提供
揮別疫情，各類運動賽事回溫，不同主題的設計與巧思，讓路跑增添樂趣。圖／全統運動提供
航海王ONE PIECE RUN路跑10月29日登場，地點在新北大都會公園，物資包等設計充滿航海王元素。圖／全統運動提供
航海王ONE PIECE RUN路跑10月29日登場，地點在新北大都會公園，物資包等設計充滿航海王元素。圖／全統運動提供
揮別疫情，各類運動賽事回溫，不同主題的設計與巧思，讓路跑增添樂趣。圖／全統運動提供
揮別疫情，各類運動賽事回溫，不同主題的設計與巧思，讓路跑增添樂趣。圖／全統運動提供
航海王ONE PIECE RUN路跑10月29日登場，地點在新北大都會公園，物資包等設計充滿航海王元素。圖／全統運動提供
航海王ONE PIECE RUN路跑10月29日登場，地點在新北大都會公園，物資包等設計充滿航海王元素。圖／全統運動提供
航海王ONE PIECE RUN路跑10月29日登場，地點在新北大都會公園，物資包等設計充滿航海王元素。圖／全統運動提供
航海王ONE PIECE RUN路跑10月29日登場，地點在新北大都會公園，物資包等設計充滿航海王元素。圖／全統運動提供

運動 日本 路跑

延伸閱讀

新北樹林老翁想去亞東醫院 沒床位改送雙和竟引爆瓦斯

影／新北汐止汽車自撞翻車駕駛棄車逃跑 原來又是酒駕

新北又見機車上登山步道 警回「查無情形」挨批不如不回

新北作業員交14歲小女友還錄下性愛影像 被判4年刑

相關新聞

新北兒童藝術節開幕 晚間萬人湧入市民廣場

新北市兒童藝術節今晚開幕，板橋市民廣場現場湧入逾萬名家長及孩童參與，晚間新北市長侯友宜偕同開幕演出的兒童劇天團「紙風車劇...

航海王ONE PIECE RUN10月新北開跑 8月9日起報名

「出發吧~向著偉大航路！」草帽海賊團簡單的一句口號，惦記在全球航海王迷心中，揮別疫情後，台灣主辦單位取得航海王日本官方授...

台20線撒拉阿塢橋、台29線等3路段 今晨解除預警性封閉

因豪雨影響，3日晚上起預警性封閉的台29線11k-23k那瑪夏-五里埔臨時便道（臨11便道0K-12K），以及4日起預警...

審計處指旅宿稽查頻率不足 新北喊冤

交通部自2005年補助地方政府稽查旅宿業相關經費，但新北審計處指出，新北23家旅館跟7家民宿違規經營，超過10年未改善，...

樹醫擬出救治計畫 青年公園倒塌老榕可保住

台北市萬華區青年公園旁一棵4層樓高榕樹前晚倒塌，還壓到路旁汽機車及電纜，幸無人受傷；北市文化局表示，倒下的是受保護樹木，...

被查共30家非法旅宿業者營業逾10年 新北：最高開罰50萬元

交通部從2005年補助地方政府稽查旅宿業相關經費，新北審計處指出，新北超過10年未改善且持續違規經營的23家旅館跟7家民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦