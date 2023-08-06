航海王ONE PIECE RUN10月新北開跑 8月9日起報名
「出發吧~向著偉大航路！」草帽海賊團簡單的一句口號，惦記在全球航海王迷心中，揮別疫情後，台灣主辦單位取得航海王日本官方授權，10月29日舉辦航海王ONE PIECE RUN路跑，地點在新北大都會公園，全程3.2公里賽程置入滿滿航海王元素的闖關關卡及打卡裝置藝術，讓海賊王迷一次滿足。
主辦單位全統運動表示，報名能獲得各式官方授權限量的航海王物資包，上一場航海王路跑是7年前，今年目前只規畫這一場，名額有限，盡早報名有機會抽中限量的航海王早鳥禮。
航海王ONE PIECE RUN的報名時間為8月9日至9月14日，主辦單位全統運動近日揭曉此次航海王 ONE PIECE RUN官方授權限量物資包內容，包括航海王紀念上衣、索隆必勝頭巾、喬巴保冷能量椅、勇闖和之國浴巾、香吉士保冷儲藏包、戰鬥吧和之國摺疊椅、必勝海賊旗隨身毯、ONE PIECE後背包、決戰吧海盜的野心浴巾等。
報名的組別物資會有所不同，完賽禮是決戰吧強者決勝椅、航海王紀念獎牌及證書，每一樣都是日本官方正式授權且限量，不但獨特且極具紀念價值，主辦單位還加碼祭出早鳥禮抽獎，符合早鳥資格報名者，有機會抽中航海王造型抱枕、大和戶外折疊椅，更多報名資訊可參閱全統運動報名網。
航海王日本官方指出，航海王 ONE PIECE RUN是一場航海風格與運動風格的融合，希望讓台灣的航海王支持者能真實地感受到航海王的熱情與冒險精神，及航海王精神所帶來的驚喜與挑戰。
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