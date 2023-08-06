航海王ONE PIECE RUN10月新北開跑 8月9日起報名

「出發吧~向著偉大航路！」草帽海賊團簡單的一句口號，惦記在全球航海王迷心中，揮別疫情後，台灣主辦單位取得航海王日本官方授權，10月29日舉辦航海王ONE PIECE RUN路跑，地點在新北大都會公園，全程3.2公里賽程置入滿滿航海王元素的闖關關卡及打卡裝置藝術，讓海賊王迷一次滿足。

主辦單位全統運動表示，報名能獲得各式官方授權限量的航海王物資包，上一場航海王路跑是7年前，今年目前只規畫這一場，名額有限，盡早報名有機會抽中限量的航海王早鳥禮。

航海王ONE PIECE RUN的報名時間為8月9日至9月14日，主辦單位全統運動近日揭曉此次航海王 ONE PIECE RUN官方授權限量物資包內容，包括航海王紀念上衣、索隆必勝頭巾、喬巴保冷能量椅、勇闖和之國浴巾、香吉士保冷儲藏包、戰鬥吧和之國摺疊椅、必勝海賊旗隨身毯、ONE PIECE後背包、決戰吧海盜的野心浴巾等。

報名的組別物資會有所不同，完賽禮是決戰吧強者決勝椅、航海王紀念獎牌及證書，每一樣都是日本官方正式授權且限量，不但獨特且極具紀念價值，主辦單位還加碼祭出早鳥禮抽獎，符合早鳥資格報名者，有機會抽中航海王造型抱枕、大和戶外折疊椅，更多報名資訊可參閱全統運動報名網。