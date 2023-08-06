台20線撒拉阿塢橋、台29線等3路段 今晨解除預警性封閉

因豪雨影響，3日晚上起預警性封閉的台29線11k-23k那瑪夏-五里埔臨時便道（臨11便道0K-12K），以及4日起預警性封閉的台29線2K+880（民生橋）、台20線90K+700（撒拉阿塢橋），公路總局第三區養護工程處說，經派員巡查後，暫無立即危險，今天上午6時解除預警性封閉，開放通行。

第三區養護工程處說，雨天視線不佳、山區落石多，建議用路人該期間非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。

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