審計處指旅宿稽查頻率不足 新北喊冤

交通部自2005年補助地方政府稽查旅宿業相關經費，但新北審計處指出，新北23家旅館跟7家民宿違規經營，超過10年未改善，認為是新北觀旅局稽查非法業者「頻率不足」所致。觀旅局回應，已完成所有非法業者檢查，最高開罰50萬元。

新北觀旅局自2020年至2022年，在旅宿登記管理及違規取締部分，分別獲觀光局考評優等、甲等及特優；但審計處表示，截至2022年9月底，新北市非法營業旅館及民宿分別為24家及16家，其中超過10年未改善，且持續非法營業者各有23家及7家，而20家更是至今沒完成建築物公安申報作業，或申報結果不合格。

針對新北稽查非法旅宿業者作業程序，審計處表示，部分旅宿業者並未納入稽查，且觀旅局應定期在網路平台蒐集旅宿廣告資訊，但相關非法業者資訊卻欠缺完整，更沒有追蹤複核改善機制，「新北不但稽查非法業者的頻率不足，更難遏止非法業者刊登住房資訊攬客」。

觀旅局回應，經查2022年稽查非法旅宿業者部分，已完成所有非法業者的檢查作業，旅宿管理部分也獲交通部考核特優成績，並無稽查頻率不足問題。

觀旅局指出，非法旅宿業者部分，均已依據違反發展觀光條例處分，裁罰10至50萬元不等金額，並知會工務、消防等相關機關，並依照是否有公安申報、使用用途不符等辦理，如涉及重大公安缺失，則提報新北公安小組會議討論，列優先執行。

另外，新北配合中央稽查易發生土石流，或開設在生態保護區等環境敏感區的12家非法旅宿業者，已強制要求停、歇業，或是輔導轉為一般行業。

觀旅局表示，資訊部分是以局內人員及委託廠商同步在網路搜集非法住宿訊息，並設置專區，公開非法旅宿業者及非法日租套房業者相關資訊，迫使業者自行下架，避免旅客上當。