聽新聞
test
0:00 / 0:00

審計處指旅宿稽查頻率不足 新北喊冤

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

交通部自2005年補助地方政府稽查旅宿業相關經費，但新北審計處指出，新北23家旅館跟7家民宿違規經營，超過10年未改善，認為是新北觀旅局稽查非法業者「頻率不足」所致。觀旅局回應，已完成所有非法業者檢查，最高開罰50萬元。

新北觀旅局自2020年至2022年，在旅宿登記管理及違規取締部分，分別獲觀光局考評優等、甲等及特優；但審計處表示，截至2022年9月底，新北市非法營業旅館及民宿分別為24家及16家，其中超過10年未改善，且持續非法營業者各有23家及7家，而20家更是至今沒完成建築物公安申報作業，或申報結果不合格。

針對新北稽查非法旅宿業者作業程序，審計處表示，部分旅宿業者並未納入稽查，且觀旅局應定期在網路平台蒐集旅宿廣告資訊，但相關非法業者資訊卻欠缺完整，更沒有追蹤複核改善機制，「新北不但稽查非法業者的頻率不足，更難遏止非法業者刊登住房資訊攬客」。

觀旅局回應，經查2022年稽查非法旅宿業者部分，已完成所有非法業者的檢查作業，旅宿管理部分也獲交通部考核特優成績，並無稽查頻率不足問題。

觀旅局指出，非法旅宿業者部分，均已依據違反發展觀光條例處分，裁罰10至50萬元不等金額，並知會工務、消防等相關機關，並依照是否有公安申報、使用用途不符等辦理，如涉及重大公安缺失，則提報新北公安小組會議討論，列優先執行。

另外，新北配合中央稽查易發生土石流，或開設在生態保護區等環境敏感區的12家非法旅宿業者，已強制要求停、歇業，或是輔導轉為一般行業。

觀旅局表示，資訊部分是以局內人員及委託廠商同步在網路搜集非法住宿訊息，並設置專區，公開非法旅宿業者及非法日租套房業者相關資訊，迫使業者自行下架，避免旅客上當。

公安 交通部

延伸閱讀

影／新北汐止汽車自撞翻車駕駛棄車逃跑 原來又是酒駕

校園霸凌通報成案僅三成 新北教育局：多屬學生偏差行為

新北又見機車上登山步道 警回「查無情形」挨批不如不回

新北女童全身瘀傷 疑背不出九九乘法表 遭安親班老師責打

相關新聞

審計處指旅宿稽查頻率不足 新北喊冤

交通部自2005年補助地方政府稽查旅宿業相關經費，但新北審計處指出，新北23家旅館跟7家民宿違規經營，超過10年未改善，...

樹醫擬出救治計畫 青年公園倒塌老榕可保住

台北市萬華區青年公園旁一棵4層樓高榕樹前晚倒塌，還壓到路旁汽機車及電纜，幸無人受傷；北市文化局表示，倒下的是受保護樹木，...

新北兒童藝術節開幕 晚間萬人湧入市民廣場

新北市兒童藝術節今晚開幕，板橋市民廣場現場湧入逾萬名家長及孩童參與，晚間新北市長侯友宜偕同開幕演出的兒童劇天團「紙風車劇...

被查共30家非法旅宿業者營業逾10年 新北：最高開罰50萬元

交通部從2005年補助地方政府稽查旅宿業相關經費，新北審計處指出，新北超過10年未改善且持續違規經營的23家旅館跟7家民...

校園霸凌通報成案僅三成 新北教育局：多屬學生偏差行為

校園霸凌雖逐漸受重視，但有議員發現，新北近5年校園霸凌通報件數530件，但成立案件數約130件，成案比例不到三成。議員黃...

搶救老樹大作戰 台北市青年公園傾倒百年老榕保住了

台北市萬華區青年公園旁一棵4層樓高榕樹昨晚倒塌，還壓到路旁汽機車及電纜，幸無人受傷；台北市政府文化局表示，倒下的是受保護...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦