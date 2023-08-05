新北兒童藝術節開幕 晚間萬人湧入市民廣場

新北市兒童藝術節今晚開幕，板橋市民廣場現場湧入逾萬名家長及孩童參與，晚間新北市長侯友宜偕同開幕演出的兒童劇天團「紙風車劇團」愛虎，一起啟動樂園摩天輪裝置，象徵怪獸樂園正式開園。

新北市長侯友宜表示，新北市兒童藝術節是市府在暑假期間特別為小朋友量身打造的專屬活動，辦理至今已邁入第15個年頭，累積參與人次超過580萬人。今年以「怪獸樂園」為主題，主打多元、共融的色彩教育，活動場域以新北市市民廣場為中心，範圍延伸至重慶路行人徒步區，整個區域將變身為一座超大型彩色樂園，規劃6大好玩場域，讓小朋友跟怪獸們，一起在樂園中認識顏色、揮灑創意。

新北市市民廣場從8月5日到8月13日每天規劃主題表演，除了紙風車劇團開幕演出《武松愛老虎》外，還有YOYO家族、蘋果劇團、狂美交響管樂團及超炫無人機結合LED舞者表演等。8月13日閉幕演出，將由首度出現在兒藝節的雲門舞集，帶來《跟著雲門跳跳舞》，另外文化局所屬各藝文中心與博物館亦同步推出兒藝節系列主題體驗活動。