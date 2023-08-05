被查共30家非法旅宿業者營業逾10年 新北：最高開罰50萬元

交通部從2005年補助地方政府稽查旅宿業相關經費，新北審計處指出，新北超過10年未改善且持續違規經營的23家旅館跟7家民宿，認為新北觀旅局稽查非法旅宿業者稽查頻率不足，難以遏止非法業者攬客。觀旅局回應，非法業者最高被開罰50萬元，另也成立網路專區，公布非法業者資訊，以維護旅客住宿安全。

新北觀旅局從2020年至2022年，在旅宿登記管理及違規取締方面，分別獲得觀光局考評優等、甲等及特優。但審計處認為，截至2022年9月底，新北市非法營業旅館及民宿各有24家及16家。

且從初次稽查發現缺失起，超過10年未改善且持續營業的旅館跟民宿各有23家及7家，其中更有20家迄今沒完成建築物公安申報作業，或是申報結果不合格。

針對新北稽查非法旅宿業者作業程序，審計處提到，部分旅宿業者並未納入稽查，且根據網路平台資訊，搜集範圍的非法業者資訊欠缺，更沒有追蹤複核改善機制，質疑市府不但稽查非法業者的頻率不足，更難以遏止非法業者刊登住房資訊攬客。

觀旅局則說，經查2022年稽查非法旅宿業者部分，市府已對所有非法業者完成所有檢查作業，旅宿管理部分獲得交通部考核特優成績，並無稽查頻率不足問題。

其中，非法旅宿業者部分，均已依據違反發展觀光條例處分，裁罰10至50萬元不等金額，並知會工務、消防等相關機關，並依照是否有公安申報、使用用途不符等辦理，如涉及重大公安缺失，則提報新北公安小組會議討論，列入優先執行目標。

此外，新北配合中央稽查容易發生土石流或開設在生態保護區等環境敏感區的12家非法旅宿業者，已經強迫要求停、歇業，或是輔導轉為一般行業。

觀旅局表示，資訊部分則是以局內人員及委託廠商同步在網路搜集非法住宿訊息，並設置專區，公開非法旅宿業者及非法日租套房業者相關資訊，迫使業者將非法資訊下架，以維護旅客住宿安全。