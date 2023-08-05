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私樹擋監視器沒人管 北市里長找市府修剪卻碰壁

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
信義區一處民宅前私樹長得太茂盛，擋到路燈附掛的警局監視器，影響治安維護。圖／鄭智耀提供
信義區一處民宅前私樹長得太茂盛，擋到路燈附掛的警局監視器，影響治安維護。圖／鄭智耀提供

颱風卡努來襲，北市各地傳出不少路樹災情，相關單位緊急處置。要是遇上私樹又誰來管，北市信義區嘉興街有私樹長高茂盛，幾乎將一旁附掛路燈的警方監視器擋住，另棵影響鄰宅卻找不到地主，里長找上公園處處理卻碰壁，議員也提出質疑有無配套措施。公園處回應，北市善用公帑，按規定修剪具公安影響的私樹。

嘉興里長鄭智耀接獲里民反映，一處民宅前私樹長得太茂盛，擋到路燈附掛的警局監視器，使得錄影畫面呈現一片綠，影響治安維護。他坦言監視器設置在此是因照射角度最佳，也是車禍等重要紀錄，基於維護公安理由，第一時間請公園處協助未果，再找上主管機關警察局幫忙才解決。

嘉興街巷弄另有一處私地，私樹無人管理造成鄰居不堪其擾。鄭智耀說，所有權人已達百歲以上，兩岸開放返回大陸，在台也找不到其親屬可處理。樹高茂密擋到鄰宅光線、落葉影響排水，下雨積水還會孳生蚊蠅等，公部門依法不處理私有地的樹，他最後請附近工地建商幫忙大修。

鄭智耀直言，公部門立場是私地、私樹都要自己維護，確實是理論和現實的差距，政府為了公共安全如騎樓整平，就會出錢為私人產權處理，私樹的危險影響性相比遠遠不及，仍有環境衛生等疑慮，希望公園處能有相關解套。

國民黨北市議員詹為元表示，處理選服案件很常遇到，公園處對修剪私樹沒有明確標準，其條件是有公安疑慮，再者是里長或其他人簽名背書才願意處理。他認為這不公平，當私樹所有者後續若咎責，公園處就將責任丟給里長或議員，北市府應扛責，而非隨便找人去背鍋，否則大家會選擇多一事不如少一事。

詹為元質疑，若有私樹遮蔽攝影機，或遮擋路燈、路牌等，致用路人看不清前方道路、違規，私樹所有權人不願意修或找不到人，市府是否有配套？

北市工務局公園處表示，審慎運用預算，維管全市公園及人行道樹木近20萬多株。若私樹過於低垂遮擋路燈及路牌等，已影響公安需立即排除時，依「台北市私地樹木影響公共安全修剪作業要點」辦理，並視私樹座落位置分別由公園處、建管處、文化局等受理通報單位為通報窗口。

公園處指出，私地所有權人、社區管委會等人，平時應負責私地樹木修剪、病蟲害防治等維護管理，也強調市府受理通報單位對公安危害排除前、後，私樹對他人所致損害，不負賠償責任。私樹若因斷枝、傾倒等，已發生危及公用道路交通、人行安全且有立即排除必要者，私地所有權人等應立即處理，如果無法則由受理通報單位依行政執行法辦理，會同里長現勘排除。

公部門依法不處理私有地的樹，嘉興里長鄭智耀最後請請附近工地建商幫忙大修。圖／鄭智耀提供
公部門依法不處理私有地的樹，嘉興里長鄭智耀最後請請附近工地建商幫忙大修。圖／鄭智耀提供
嘉興街巷弄一處私地的私樹無人管理，樹高茂密擋到鄰宅光線、落葉影響排水，下雨積水還會孳生蚊蠅等。圖／鄭智耀提供
嘉興街巷弄一處私地的私樹無人管理，樹高茂密擋到鄰宅光線、落葉影響排水，下雨積水還會孳生蚊蠅等。圖／鄭智耀提供
附掛在路燈上的警局監視器，鏡頭遭一旁私樹茂密擋住，呈現一片綠。圖／鄭智耀提供
附掛在路燈上的警局監視器，鏡頭遭一旁私樹茂密擋住，呈現一片綠。圖／鄭智耀提供
嘉興街巷弄一處私地的私樹無人管理，落葉影響排水，下雨積水還會孳生蚊蠅等。圖／鄭智耀提供
嘉興街巷弄一處私地的私樹無人管理，落葉影響排水，下雨積水還會孳生蚊蠅等。圖／鄭智耀提供

北市 公安

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