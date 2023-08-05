新北娃娃機自治條例9月上路 夜間30分鐘到店管理引爭議

新北市府去年經議會三讀通過「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」，學校百公尺內將禁止設置夾娃娃機店、住宅區實施夜間宵禁計畫，該自治條例將於9月上路，昨(4日)舉辦業者說明會，業者針對娃娃機無人商店夜間有狀況時30分鐘內需趕到場有疑義，新北市經發局表示可透過危機管理機制由代理人到場。

「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」即將於9月上路，其中規定距離高中含以下學校百公尺內的娃娃機店都要停業，設在住宅區娃娃機店晚間10點至隔天早上8點不准營業，除非有夜間維護計畫且經市府同意。

新北市列管中自助選物販賣機店共計約1700家，其中營業位置距離國中小及高中未達100公尺、鄰接道路寬度未達6公尺以上道路不得經營者約280家、設在住宅區約1100家，經發局昨天舉辦自治條例上路說明會，邀請境內業者參加。

有業者在現場質疑，自治條例規定業者必須在機台附近設監視器，若設在住宅區內深夜時段店內發生狀況也需有管理員在30分鐘趕到店內，業者質疑若因此管理員遭到車禍或發生其他問題，後續該誰出面負責。

對此經發局表示，住宅區特別規範夜間如果沒有經過申請就不得營業，主要考量住宅區安寧控管，希望可以找到業者和住宅區住戶之間平衡，夜間管控計畫目的是訂定夜間管理機制，夜間30分鐘內如果有狀況無法到達，也可以透過危機管理機制，由代理人到場解決現場消費者緊急事件。