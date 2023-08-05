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「行動柑仔店」到八里 身障院生體驗購物趣

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
八里愛心教養院院生選購喜愛的零食。圖／新北市社會局提供
八里愛心教養院院生選購喜愛的零食。圖／新北市社會局提供

新北市立八里愛心教養院的院生多屬重度及極重度障礙者，需透過輔具協助行動，日前一輛「行動柑仔店」出現在教養院門口，志工阿姨熱心地吆喝「來哦，泡麵30元，飲料20元」，院生拄拐杖、坐輪椅，手中拿著特製的百元購物券，挑選喜愛的零食。

台灣環保協會贊助「行動柑仔店」，日前專程開車上山為八里愛心教養院院生辦購物趣活動，院生在志工陪伴下購物。許多院生平時很少上街購物，顯得非常興奮。

「小藍」（化名）今年15歲，就讀新北特殊教育學校一年級，肢體嚴重萎縮，須透過輔具行動，當他拄著助行器下樓看到行動購物車，開心指著泡麵、餅乾與飲料。小藍買完還禮貌地向扮演老闆的志工道謝，因此多獲一罐蘆筍汁獎勵。

台灣環保協會理事長李淑津表示，活動由佰元愛心會基金協助，會長楊詠婷也同行陪伴，並號召愛心志工陪伴購物，行動車內的物品一掃而空，換得院生滿足的笑容，非常感動，下次要準備更多商品。

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